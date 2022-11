Palestina, Marruecos y Rumanía participan en el tercer encuentro de Circo Social del Mediterráneo

VALÈNCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mostra Viva del Mediterrani traerá el circo mediterráneo los próximos días 25 y 26 de noviembre al Octubre Centre de Cultura Contemporánea de València con el Encontre de Circ Social, que contará con representación de Palestina, Marruecos y Rumanía.

Mediante mesas redondas, talleres y circo en vivo, el foro abre el telón al intercambio de experiencias entre asociaciones, escuelas y artistas que trabajan el circo como herramienta de transformación social dentro del ámbito mediterráneo junto con gestores culturales y educadores sociales, explica la organización en un comunicado.

La Escuela de Circo de Palestina, la Escuela Nacional de Circo Shems'y de Marruecos y la Fundación Pa-ra-da de Rumanía darán comienzo a la programación el viernes 25 de noviembre. Representantes de cada una de estas entidades conversarán sobre el papel social que tienen ante los retos que se plantean en la actualidad, en un contexto de crisis global en el que el circo es capaz de mejorar la vida de las personas en riesgo de vulnerabilidad.

Por la mañana, se realizará un taller ya concertado de clown dirigido a personas con síndrome de down a cargo de Payasospital, Premi d'honor de les Arts Escèniques Valencianes 2021, en colaboración con la asociación Asindown. A continuación, será el turno de otro taller de clown para todos los públicos impartido por Merche Ochoa, payasa y Premio Nacional de Circo, que versará sobre cómo hacer frente a nuestras inseguridades desde lo lúdico. La jornada finalizará con el número In between, de la Escuela de Circo de Palestina.

El sábado 26 se hablará sobre la dimensión terapéutica y social del clown por la mañana. Intervendrán Merche Ochoa, Julia Camacho de la asociación Contaminando Sonrisas y Sergi Claramunt, director de Payasospital. Acto seguido, tendrá lugar una mesa redonda en la que se conversará con los asistentes sobre cómo generar intercambio entre agentes de distintos países ribereños. Como guinda del pastel, se debatirán las conclusiones del encuentro por la tarde.

El encuentro surgió en 2020 en plena pandemia durante el festival, en el que se sentaron sus bases fundamentadas en el intercambio de experiencias.

"MAYOR IMPULSO"

La presidenta de Mostra Viva del Mediterrani, María Colomer, asegura que "el encuentro adquiere en su tercer año un mayor impulso siendo la primera vez en la que contamos de forma presencial con artistas del mundo del circo de fuera de Europa".

Asimismo, confirma la necesidad de tejer redes desde una perspectiva horizontal con países mediterráneos para conocer sus distintas realidades y trabajar por el bien común y el intercambio a través de la cooperación cultural.