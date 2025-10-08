Pampols afirma que se irá "satisfecho" del Consell: "Me habría gustado ser mejor pero hemos hecho lo que hemos podido"

VALÈNCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, José Francisco Gan Pampols, ha afirmado que se irá "satisfecho" del Consell, ante su salida del gobierno valenciano anunciada para principios de noviembre.

"Me hubiera gustado ser mejor, hacer más cosas, pero hemos hecho lo que hemos podido y en ese aspecto, y pensando en la calidad de la gente con la que he colaborado, sí, me voy satisfecho", ha señalado, a preguntas de los medios tras participar en un desayuno coloquio con los asociados de AVE.

Sobre si le queda "alguna espinita clavada", Gan Pampols ha comentado que "las espinas se quitan con pinzas" y que "todo es susceptible de hacerse mejor, de hacerse en menos tiempo, aportar más calidad".