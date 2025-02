Pampols se siente "completamente" apoyado por Mazón y solo "se iría" si él se lo pide o "no puede" hacer su trabajo

VALÈNCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación tras la dana, Francisco José Gan Pampols, ha asegurado sentirse "completamente" apoyado y con la confianza del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y del resto de su Consell y ha afirmado que únicamente "se iría" del Gobierno valenciano "por dos cosas: porque quien me nombró me pidiera que me fuera o por no poder hacer mi trabajo". "Por cualquiera de las dos", ha concretado.

De este modo lo ha manifestado este jueves durante el pleno de Les Corts, en contestación a una interpelación de la diputada de Compromís Isaura Navarro, que ha preguntado al vicepresidente por qué no se ha convocado todavía la comisión interdepartamental. "Pues porque no se ha acabado la emergencia, estamos esperando que a finales de febrero se acabe", ha detallado.

Por otro lado, Gan Pampols ha indicado que su departamento ha convocado estos días a los 28 ayuntamientos más afectados por la dana para ajustar "de forma precisa" sus "necesidades y prioridades, contando con lo que tienen y teniendo en cuenta lo que les falta". Tras esta fase, ha detallado, se convocará a "los 70 municipios siguientes", de tal manera que "ninguna localidad quede sin ser escuchada".

Además, ha avanzado que el próximo 24 de febrero comenzarán las mesas sectoriales, que incorporan a sindicatos, universidades y colegios profesionales, entre otras organizaciones y colectivos, en el marco del plan de recuperación tras las inundaciones del pasado octubre. Al mismo tiempo, ha defendido que el Consell "no solo trabaja para la recuperación, sino con quienes más la necesitan", mediante "la escucha activa y la incorporación de ideas".

En este contexto, ha especificado que el Gobierno valenciano hasta el momento ha "movilizado, comprometido o gestionado" partidas por valor de casi 1.800 millones de euros y ha indicado que la fase actual está "centrada en la reactivación económica".

Sobre la contratación del servicio de asesoramiento, asistencia técnica y consultoría para la elaboración del plan de recuperación a la empresa PwC por 2,1 millones de euros, el vicepresidente ha especificado que esta compañía "no está haciendo el plan" y que es "una herramienta que ayuda a la redacción". "PwC es una herramienta, no una finalidad", y es quien se dedica a "localizar a los mejores expertos". Además, ha pedido a la oposición que "no falten a la verdad".

CAMARERO "LE ENMIENDA LA PLANA"

Por su parte, la diputada de Compromís Isaura Navarro le ha espetado a Gan Pampols que la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, "le enmienda la plana" y que, incluso "le reinterpreta sus palabras", mientras que a Vox "no le gusta" y "le vuelve la cabeza". "Se ha dado cuenta", le ha cuestionado.

En este sentido, ha recalcado que "hoy le han mostrado la puerta de salida", en referencia a que el decreto ley presentado a instancias de la vicepresidencia segunda de los instrumentos de coordinación tras la dana ha decaído al contar con los votos en contra de PSPV, Compromís y Vox.

Al respecto, ha preguntado al conseller para la Recuperación por qué cree que le tienen "esa manía" Vox cuando llegó al Consell como "salvavidas de Mazón" y por ello le ha cuestionado "si siente que cuenta en el apoyo de Mazón y de todo su Consell, incluso de la vicepresidenta sentada a su lado" porque, le ha espetado, "son sus socios los que le han tomado el decreto".

Y le ha criticado que haya "preferido" el contrato en PwC por encima de esa comisión interdepartamental que iba a venir y ha cuestionado por qué este contrato era tan "importante e imprescindible".