Papi Robles subraya que "todos los gobiernos deben sentirse interpelados" por la "histórica" movilización del 11N

Archivo - La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, junto al edil de esta coalición política Ferran Puchades atendiendo a los medios de comunicación (IMAGEN DE ARCHIVO) - COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha calificado de "histórica" la jornada del huelga general y la manifestación celebrada este miércoles 11 de noviembre por la vivienda y los salarios, a la vez que ha apuntado que "todos los gobiernos deben sentirse interpelados" por esta movilización.

Así lo ha señalado este jueves, en declaraciones a los medios desde la plaza del Ayuntamiento, donde ha destacado que la ciudadanía respondió a la necesidad de vivienda y de "poder vivir en nuestras ciudades y en nuestras casas". "Y eso se vio reflejado en la calle. Yo vi una manifestación completamente histórica y mucha gente joven movilizando y reivindicando ese derecho de una manera muy pacífica", ha puesto en valor.

Papi Robles ha indicado que Compromís participó y apoyó estas movilizaciones, que fueron "muy respetuosas", y ha añadido que "todos los gobiernos han de sentirse interpelados" porque "no podemos continuar con la gente sin casa".

"Se deben dar soluciones, se debe hacer vivienda pública, parar la especulación y parar el uso de la vivienda como si fuera un bien mercado", ha reivindicado la portavoz municipal, antes de destacar que tanto la jornada de huelga como la acampada por la vivienda en la plaza del Ayuntamiento han demostrado cómo la gente joven está "muy movilizada".