El parque metropolitano Quart de Poblet-València propuesto tras la dana prolongará el Jardín del Turia 2,5 kilómetros

Imagen del sistema de parques metropolitanos Quart de Poble-València de la red de parques inundables propuesta por la Generalitat Valenciana tras las dana. - GENERALITAT VALENCIANA

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parque metropolitano que la Generalitat ha planteado para el eje situado entre la localidad de Quart de Poblet (Valencia) y la ciudad de València, dentro del macroproyecto de parques inundables impulsado por esta administración tras la dana de octubre de 2024, permitirá prolongar el Jardín del Turia de la capital valenciana más allá del Parque de Cabecera y en 2,5 kilómetros.

Ese "gran" espacio, que tendrá una extensión equivalente "a 50 campos de fútbol", se desarrollará sobre los términos municipales de Quart de Poblet, Paterna, Mislata y València y supondrá "crear el eje metropolitano verde" de esta ciudad. Esta nueva zona verde servirá tanto como "barrera de protección" como entorno para mejorar la vida de quienes habitan a su alrededor --una población de 300.000 personas-- y también la biodiversidad con un espacio de 80 hectáreas.

Así lo ha indicado el comisionado nombrado por la Generalitat para la Recuperación tras la dana, Raúl Mérida, tras la reunión que ha mantenido con representantes de los ayuntamientos de Quart de Poblet, Paterna, Mislata y València para presentarles este parque metropolitano, correspondiente a los sectores 17 y 18 de la propuesta de parques inundables.

Ese proyecto global consta de 18 sectores que comprenden una superficie total de 1.485 hectáreas y prevé la creación de más de 72 kilómetros de recorridos verdes y fluviales para generar una infraestructura de escala metropolitana vinculada a las cuencas del barranco del Poyo y del río Túria y orientada a reforzar la resiliencia del territorio valenciano ante el riesgo de inundaciones como complemento a las obras de canalización que corresponden al Gobierno central.

En el encuentro celebrado este jueves han participado también la directora general de Recuperación y Reconstrucción de la Generalitat, Sandra Castillo, y el coordinador del proyecto de parques inundables, Vicente Dómine.

"Estos parques metropolitanos no sustituyen en ningún caso los trabajos que se tienen que hacer por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) barranco arriba", ha apuntado Mérida. Asimismo, ha insistido en la "doble" faceta de estos nuevos espacios como "protección" --al laminar el agua y evitar que baje o que lo haga con fuerza en caso de avenidas como las del 29 de octubre de 2024-- y como entornos "verdes" para uso ciudadano.

El comisionado ha indicado que los sectores 17 y 18 son "estratégicos y fundamentales" dentro del proyecto global de parques inundables porque conllevará el desarrollo de un "eje verde" para el área metropolitana de València. A su vez, ha resaltado que supondrán "recuperar antiguos azudes y caminos".

"Recogemos lo que es la historia de València, lo que eran esos caminos y lo que era esa parte también de azudes. Otorgamos una barrera de protección y, evidentemente, calidad de vida" por lo que supone poder contar con espacios verdes "en la puerta de tu casa", ha añadido Raúl Mérida, que ha considerado que habrá "un antes y un después en la forma de vida de todo este entorno".

El comisionado ha concretado que se recuperará "la zona del antiguo lecho del Túria en la que se depositaron los excedentes de tierra que se generaron durante la ejecución del nuevo cauce" del río "y cuya degradación se agravó tras la riada" de octubre de 2024".

"El Ayuntamiento de València prolongó en su día el Jardín del Turia hasta el Parque de Cabecera y ahora desde la Generalitat vamos a retomar el trabajo y ampliar ese eje verde hacia el área metropolitana, creando un espacio armonizado con las huertas colindantes", ha expuesto.

A su vez, Raúl Mérida ha avanzado que se contará con "praderas para el descanso, el ocio y el desarrollo de actividades al servicio de la ciudadanía --ha apuntado, como ejemplo, la posibilidad de crear al aire libre espacios de co-working, áreas destinadas al esparcimiento de personas mayores o enfermas, o a clases de distinto tipo aunque ha señalado que el destino de cada espacio dependerá de las necesidades y propuestas que plantee cada ayuntamiento--.

Todo se completará con zonas preservadas para la recuperación de la biodiversidad y láminas de agua que sirvan de refugios para la avifauna.

El sector 17 abarca unas 40 hectáreas: discurre a lo largo del término municipal de Quart de Poblet en un 80 por ciento y también toca Paterna. Para su ejecución, la Generalitat mantiene reuniones con el Gobierno central con el fin de armonizar la reforma del enlace entre la V-30 y la CV-30 con su integración en esta iniciativa metropolitana.

El sector 18 tiene 45 hectáreas: 22 en el término municipal de València y el resto, en Mislata, Paterna y Quart de Poblet. Esta fase tiene "una vertiente más urbana y constituirá para la ciudad de València un segundo parque de Cabecera con mayor extensión", ha detallado la administración autonómica.

Mérida ha asegurado que se trabajará teniendo en cuenta el espacio y sus características. "Nos adaptamos a lo que hay y trabajamos de manera que se ofrezca posibilidad de resiliencia al territorio", ha expuesto, además de aseverar que "esto tiene que suponer una regeneración verde" y "en ningún caso una actuación que pueda poner en peligro una zona o variar un entorno".

"NOS TENEMOS QUE FIJAR EN LA NATURALEZA"

"El 29 de octubre --de 2024-- nos dejó muchas lecciones, una que nos tenemos que fijar en la naturaleza. Por eso nos fijamos en todo lo que es el entorno", ha añadido. En esa línea también, el comisionado ha señalado que al parque se le ha dado "categoría de agroforestal". "Recuperamos los campos agrícolas como área de laminación y también toda la parte forestal que ha sido esencial en otros grandes parques en Europa", ha comentado.

Como elemento vertebrador del eje verde Quart de Poblet-València, la Generalitat plantea un gran paseo peatonal y un tramo de ciclovía anular que discurrirá entre ambas localidades salvando el nuevo cauce del Turia con una pasarela que permitirá la conexión ciclista entre el sur y el norte del área metropolitana. Asimismo, también habrá conexión, mediante ramales, con Paterna y otros municipios.

Además, se contempla la reposición y reutilización de los azudes de Rascanya y Favara, este último desparecido como consecuencia de las obras del Plan Sur. También se habilitarán itinerarios peatonales "que permitirán el acceso desde los núcleos de población cercanos, al tiempo que se recuperan conexiones ancestrales" como el antiguo Camí de Campanar de Paterna, el Camí de l'Alter de Quart de Poblet o el del Pou del Quint de Mislata.

La actuación se coordinará con la conexión València-Mislata que está desarrollando la administración autonómica y con la mejora del acceso al Hospital de Quart de Poblet desde dicho casco urbano.

CESIÓN DE TERRENOS

Mérida ha explicado que la mayoría de los terrenos afectados por esta actuación son de la administración del Estado, bien por tratarse del antiguo cauce del Túria o por haber sido adquiridos en su día para los vertidos antes señalados.

El comisionado ha afirmado que han comenzado ya los contactos entre la Generalitat y la CHJ para la cesión de su uso, de cara a poder desarrollar el proyecto. Tras su ejecución, estos espacios se integrarán en el Sistema de Parques Metropolitanos de la Generalitat.