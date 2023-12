Parques y Jardines revocará el 1 de enero la licencia a la ONG para dar comida en el río a personas sin hogar

Badenas señala que sería "una temeridad" prorrogarlo y asegura que se buscará "lo antes posible" otro lugar "más digno"

VALÈNCIA 20 (EUROPA PRESS)

El segundo teniente alcalde y concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de València, Juanma Badenas, ha justificado este miércoles que el 1 de enero no se prorrogue la licencia a la ONG Ayuda una Familia para repartir comida en el río a personas sin recursos sin tener habilitado otro lugar alternativo por razones de "salubridad, seguridad, limpieza y después también por la dignidad de las personas" y ha asegurado que se buscará "lo antes posible" otro espacio.

Badenas, en declaraciones a los medios, ha argumentado así que el Ayuntamiento de València haya decidido no prorrogar la autorización a esta ONG para repartir entre 650 y 600 raciones diarias de comida a personas en situación de sin hogar en los jardines del Turia, donde está realizando esta acción desde el pasado 6 de noviembre, fecha en la que recibió el permiso.

Al respecto, el también portavoz del grupo municipal de Vox ha afirmado que es una situación que le "preocupa particularmente" porque "ahí se producían situaciones indignas de personas que realizaban acciones, actividades que se deben realizar en lugares que tengan una mínima privacidad y que ensucian el cauce del río y nuestros jardines".

"En las circunstancias en las que está, yo creo que se tendría que haber cortado hace ya bastante tiempo, pero como tienen el permiso hasta el 1 de enero se va a mantener hasta esa fecha, pero prorrogarlo sería una temeridad", ha mantenido.

Por ello, ha justificado que no se mantenga la licencia hasta que no se encuentre un espacio alternativo: "No está bien que los vecinos que viven alrededor de la zona donde se produce esto, y todos los valencianos, tengamos que contemplar escenas absolutamente inapropiadas e indignas para el ser humano".

Badenas ha asegurado que van a tratar de habilitar un lugar alternativo "lo más rápidamente posible", donde pueda haber aseos, pero ha señalado que "a veces encontrar el espacio no es tan fácil".

"Yo no sé por qué se ha consentido hasta ahora que se produjera y desde luego, en lo que a mí respecta, voy a colaborar y hacer todo lo posible para que estas personas se encuentren en un lugar más digno donde puedan recibir esos alimentos", ha asegurado Badenas.

Al respecto, no ha podido avanzar qué lugares se están estudiando. "He pedido a mis equipos que lo averigüen y además que hablen y que intercambien opiniones con otros concejales del Ayuntamiento y otros servicios para que nos digan de qué disponemos exactamente, pero vamos a intentar que sea lo antes posible y se trata que sea un lugar fijo para invierno y verano y además digno", ha apostillado.

"SOLUCIÓN INMINENTE"

Por su parte, el portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, ha recalcado que también desde Servicios Sociales y desde el equipo de gobierno están trabajando ya "ingentemente" junto a Parques y Jardines para dar una solución "inminente" a esta situación que "desde luego, a nosotros no nos gusta" y estamos buscando alternativas para encontrar otro lugar "óptimo para la salubridad, dignidad de las personas y que esa ONG puede prestar el servicio en condiciones". "Es una prioridad", ha recalcado.

Caballero, respecto a si entre las soluciones que baraja se encuentra ceder espacios municipales dado la época actual de frío, ha señalado que "efectivamente, desde este equipo de gobierno somos muy conscientes de las necesidades que están pasando muchos valencianos".

Así, ha recordado que ya denunciaron cuando estaban en la oposición que había "aumentado el chabolismo" y "se dejaron de atender a entidades que ayudan justamente a estas personas sin hogar o sin techo" y "se eliminaron ayudas, por ejemplo, a Caritas o Cruz Roja".

"Este Ayuntamiento desde luego quiere colaborar de la mano con quienes ayudan a proteger y a dar cobijo y a dar sustento a estas personas y le puedo decir que estamos trabajando todas las casuísticas, todas las posibilidades para poder atender de forma urgente a esta necesidad", ha asegurado.