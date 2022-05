Partidos de izquierdas sellan el 'Acord del Túria' para dar un "toque de atención" al Gobierno

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Compromís, Más País, Chunta Aragonesista (CHA), Més por Mallorca y Verdes Equo han sellado este lunes en València el 'Acord del Túria', un acuerdo de "fraternidad" para coordinar acciones políticas desde cada una de sus comunidades autónomas, pero también para dar un "toque de atención" al Gobierno porque quedan dos años de legislatura y "la especulación electoral solo beneficia a las derechas".

Así ha presentado el líder de Más País, Íñigo Errejón, este pacto con el que los partidos profundizan en la declaración que firmaron el pasado mes de octubre en Zaragoza, ahora con la integración de Més per Mallorca. Eso sí, todos sus representantes han remarcado que no es una coalición electoral y que no es incompatible con la plataforma que impulsará la vicepresidenta Yolanda Díaz "ni con nada".

En el documento, de cinco páginas, estas formaciones se marcan como prioridades la necesidad de un "autogobierno efectivo" mediante la reforma de la financiación autonómica, el fortalecimiento de los servicios públicos con la inclusión de la salud mental en la sanidad pública, una transición ecológica "ambiciosa", una soberanía energética "democrática y justa" y una agenda feminista transversal.

También plantean medidas como avanzar en la justicia fiscal o la reducción de la jornada laboral a cuatro días o 32 horas semanales, además de apostar por más democracia contra "el auge del autoritarismo y la reacción antidemocrática".

DE IGUAL A IGUAL Y DE ABAJO A ARRIBA

"Es una alianza fraternal, de igual a igual", ha recalcado Errejón, quien ve necesario que el Gobierno aprete el acelerador en lo queda de legislatura porque tiene "muchos proyectos en el tintero". Ha rechazado "estar a la defensiva ante la posibilidad de que ganen las derechas" y pensar únicamente en las siguientes elecciones porque no están convocadas.

Respecto a si el acuerdo es compatible con la plataforma que impulsará Yolanda Díaz a la izquierda del PSOE, el líder de Más Madrid ha asegurado que "no es incompatible con nada" y ha insistido en que es un alianza basada en el respeto "de abajo a arriba".

Como diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví ha reivindicado el 'Acord del Túria' "contra las pulsiones centralistas" y para la unión de los que hacen "la política desde el territorio". Sobre la no asistencia de Mónica Oltra, ha garantizado que estará en el acto que celebran esta tarde ante la sede de su coalición y que "aquí está todo Compromís".

"COOPERATIVA POLÍTICA"

La "ambición climática" es uno de los objetivos que ha resaltado Inés Sabanés (Verdes Equo), para lo que su formación aportará la experiencia del Partido Verde Europeo. "Nos unen las causas comunes", ha recalcado, y ha descrito el acuerdo como una "cooperativa política".

De CHA, su presidente, Joaquín Palacín, ha puesto el foco en la financiación autonómica advirtiendo que "el Gobierno no tiene intención de cambiarla", además de abogar por cambios en el modelo territorial y por hacer un "planeamiento adecuado" de la transición energética en España.

Y el senador de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, ha garantizado que su formación aporta "experiencia de gobierno" para avanzar en "luchas compartidas" como la infrafinanciación o un modelo turístico que no sea "depredador del territorio".