Los partidos de Les Corts a excepción de Vox se comprometen con Fridays For Future a declarar la Emergencia Climática

Los jóvenes advierten que el compromiso no es "un brindis al sol" y harán una reunión en cuatro meses para evaluar su cumplimiento

Los partidos políticos PSPV, PPCV, Ciudadanos, Compromís y Unides Podem-- todos los que tienen representación en Les Corts a excepción de Vox-- se han comprometido con el movimiento Fridays For Future València a declarar el Estado de Emergencia Climática en la Comunitat Valenciana que lleve a la realización de las medidas necesarias de adaptación y mitigación a los efectos derivados del calentamiento global.

Una representación de Fridays For Future València se ha reunido este miércoles con representantes de las formaciones --contactaron con los seis grupos representados en el parlamento valenciano--, que han firmado el documento 'Compromiso Político por el Clima' en el que se comprometen a trabajar por la consecución de diez medidas, puesto que el año 2030, que se considera el "punto de no retorno", está "a la vuelta de la esquina".

Paula Espinosa, una de las representantes de la organización, ha explicado que los políticos se han comprometido a declarar el Estado de Emergencia Climática "lo más pronto posible", aunque en el documento firmado dan un plazo de cuatro meses a las distintas formaciones.

Los partidos también se han comprometido a ejecutar una reducción anual "drástica" de emisiones de gases de efecto invernadero, incrementar los incentivos para llevar a cabo una transición energética justa, reformular el sistema de movilidad par que sea más justo socialmente y sostenible, o la prioridad presupuestaria a la transición ecológica.

Asimismo, también han firmado para adoptar las medidas para frenar la "preocupante pérdida de biodiversidad", para reducir la vulnerabilidad de los sectores sociales más sensibles al cambio climático, priorizar las opciones con menor impacto climático y campañas de concienciación.

Espinosa ha advertido que la firma del documento no es "un brindis al sol", por lo que también se han comprometido a mantener una reunión con la organización dentro de cuatro meses para que la entidad realice un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos.

"Nos hemos puesto en contacto con los partidos porque todas las reivindicaciones que hemos hecho han sido para situar a los políticos en el centro, como personas responsables de nuestro futuro y nuestro presente"", ha resaltado Espinosa, que ha destacado los Acuerdos de París de 2015, en el que se establecen las bases para "poner unos límites" al cambio climático, aunque considera que el acuerdo fue "en el cómo, pero no en el qué".

"POLÍTICAS COHERENTES"

En este sentido, cree que, en este tiempo, "no se ha hecho lo suficiente para paliar el cambio climático ni para frenar el calentamiento global", por lo que ha instado a los políticos a realizar "políticas coherentes". "Estamos muy contentos de que los políticos hayan firmado hoy, porque de ahora en adelante se lo podremos recordar", ha apuntado Espinosa.

Los jóvenes han pedido que el cambio sea "colectivo, estructural y a gran escala", por lo que han defendido que las políticas a favor del clima son "tan necesarias a escala global como en el ámbito local", por lo que han invitado a la ciudadanía a votar en las elecciones europeas y municipales del 26M para que las personas responsables reviertan la situación "lo antes posible".

Por su parte, Sara Gil, otra representante de la plataforma, ha reclamado que la declaración de Emergencia Climática vaya acompañada de "cambios y medidas efectivas y reales", basadas en los datos científicos disponibles que permitan "una transición ecológica y justa".

Los jóvenes han escrito una carta abierta a la ciudadanía para recoger apoyos para la segunda jornada de huelga global por el clima del 24 de mayo --hasta ahora cuentan con 206 adhesiones--, en la que han destacado la "insoportable inacción de los políticos", porque consideran que las medidas llevadas a cabo hasta ahora son "poco ambiciosas".

EXTINCIÓN DE 200 ESPECIES AL DÍA

Fridays For Future ha detallado que, según la ONU y el IPCC, el planeta está a once años de que los efectos del cambio climático sean irreversibles si no se toman las medidas necesarios, y se producirán fenómenos que agravarán la crisis climática, con la extinción de unas 200 especies al día o el aumento de los refugiados climáticos.

En este contexto, ha puntualizado que las consecuencias en el territorio valenciano pueden ser "especialmente graves", pues la mayor parte de la autonomía está en riesgo de desertificación, sequía y de degradación irreversible del territorio.

Por ello, los jóvenes realizarán este viernes la segunda jornada de huelga global por el clima, que en València se culminará con una manifestación que partirá a las 18.00 horas desde la plaza de la Virgen y terminará en la plaza del Ayuntamiento, donde se leerá el manifiesto y habrá músicos para amenizar el final del acto.