ALICANTE, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Pedro Espadero y Sergio Gómez plantarán en 2024, por novena vez consecutiva, las Hogueras Oficiales de Alicante, adulta e infantil, respectivamente. En concreto, 'Leyendas alicantinas' será el monumento de la adulta, mientras que 'Llum d'Alacant' es el nombre del infantil.

El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha anunciado este viernes que estos proyectos de Espadero y Gómez se convertirán en las Hogueras Oficiales adulta e infantil 2024, respectivamente, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Estos dos artistas fueron los únicos que presentaron propuestas al término del plazo fijado en las bases de concurso. El primer edil, que ha estado acompañado por la concejal de Fiestas, Cristina Cutanda, e integrantes de la corporación municipal, ha destacado la "unanimidad" en los integrantes del jurado ante dos propuestas que ha calificado como "excelentes".

'Leyendas alicantinas', de Espadero, aludirá en sus escenas a La Cara del Moro, San Nicolás, Sant Jordi (Alcoy), La Encantá (Rojales), El Negre Lloma, El Cantó (Elche), Virgen de Agres y Lobo Marino (Tabarca). El monumento será "de los más espectaculares que se han visto en la plaza del Ayuntamiento", según ha afirmado el artista. Seis caballos blancos darán forma a un remate coronado por una estructura de madera de 15 metros de diámetro.

Pedro Espadero ha plantado 16 Hogueras Oficiales, sin contar la del próximo 2024, y en el periodo comprendido entre 2014 y 2023 lo ha hecho de manera consecutiva. En concreto, ha plantado 'Fiestas de la Provincia' (1992), 'Almas de Fuego' (1995), 'Imagen y sonido' (1997), 'Momentos de la Fiesta' (1999), 'Mediterránea' (2005), 'Somnis' (2006), 'Hechizo de Luna' (2009), 'Amor de verano' (2010), 'Esencia' (2014), 'Encuentro entre el mar y el fuego' (2015), 'Legado' (2016), 'Bajo el mismo Sol' (2017), 'La fuente de los deseos" (2018), 'Con otra mirada' (2019), 'Ars Amandi' (2020) --aunque debido a la pandemia se plantó en 2022-- y 'Geoda' (2023).

Por su parte, la Hoguera infantil 'Llum d'Alacant' pondrá en valor l"a singularidad de la luz de Alicante, que sirve de inspiración a artistas como cineastas o pintores, entre otros muchos", según ha destacado Sergio Gómez.

El conjunto de las escenas contendrá simbologías sobre esa luz y serán dos figuras de mujer "de colores fríos y cálidos" los que rematen el monumento infantil. Además, uno de los guiños a Alicante que se podrá apreciar será un arco iris que unirá los castillos de Santa Bárbara y San Fernando.

En su trayectoria, Sergio Gómez ha construido diez Hogueras Oficiales, exceptuando la del próximo año y también de 2014 a 2023 ha plantado ocho de manera ininterrumpida. Se trata de 'La Naturaleza dio a luz una niña y la llamó Primavera' (2007), 'No hay nada para la vida sana, como la dieta mediterránea' (2008), 'The winner is... Alacant' (2014), 'Tabarca, un tesoro bajo el mar' (2015), 'En un lugar de Alicante' (2016), 'Jocs de carrer' (2017), '90 anys de Fogueres' (2018), 'En busca del fuego perdido' (2019), 'La Terra en les millors mans' (2020) --que ardió en 2022 por la pandemia--, y 'D' Alacant al món' (2023).

CARACTERÍSTICAS DE LAS HOGUERAS

El Ayuntamiento de Alicante destina 143.500 euros para las Hogueras Oficiales de 2024. En concreto, la cuantía de la adulta es de 118.500 euros, mientras que la de la infantil es de 25.000 euros.

De acuerdo con las características de las bases, la hoguera oficial adulta 2024 no superará los 20 metros de altura. Su base no será superior a 12x12 metros, sin que coincidan ambas dimensiones. Los materiales básicos serán el cartón y la madera. Las cartelas deberán estar escritas en castellano y valenciano y el número de ninots, originales, será de un mínimo de 28.

Por su parte, la infantil no superará los tres metros de altura. La base no será mayor de 3x3 metros. El cartón y la madera serán también los materiales básicos en su construcción. Las cartelas presentarán idénticas características que la adulta y el número mínimo de ninots será de 18. La hoguera adulta deberá estar totalmente plantada a las 6.00 horas del 21 de junio. La infantil, a la misma hora, del 20 de junio.

Los criterios de valoración de los integrantes del jurado se han basado en la creatividad, equilibrio, proporcionalidad, originalidad junto con el modelado y cromatismo, y el contenido y la crítica.