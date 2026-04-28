Pedro García Lario, experto de ESA, sobre el eclipse: "Quienes lo vean recordarán esos 100 segundos el resto de su vida"

El astrónomo y experto de la ESA, Pedro García Lario, durante su encuentro con escolares en la sala de proyecciones del Hemisfèric - EUROPA PRESS TV

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El astrónomo y experto de la Agencia Espacial Europea (ESA), Pedro García Lario, ha asegurado que aquellas personas que puedan ver el eclipse del próximo 12 de agosto, que se podrá observar desde diferentes lugares de España, "van a recordar para el resto de su vida esos 100 segundos".

Así lo ha manifestado García Lario este martes, en declaraciones a Europa Press TV, antes de su conferencia 'Bajo la sombra de la luna. La Triada de eclipses solares 2026, 2027 y 2028', que tendrá lugar este martes a partir de las 19 horas en el Auditorio Santiago Grisolía del Museu de les Ciències. La actividad es de libre acceso y gratuita.

Pedro García Lario (Madrid, 1964) es astrónomo de la ESA y miembro de la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses, creada para coordinar y divulgar las actividades en España con motivo de los eclipses visibles en 2026, 2027 y 2028.

En su charla, el público descubrirá qué podremos ver exactamente desde España en los próximos años y por qué esta serie de eclipses convierte a España en un lugar privilegiado para observar el cielo. En la Ciutat de les Arts i les Ciències no va a poder verse el eclipse el 12 de agosto.

El astrónomo ha explicado que España en los próximos tres años va a tener "el privilegio de vivir tres eclipses de Sol": dos totales y uno anular. Un acontecimiento "extraodinario" en el que se centra la conferencia que imparte esta tarde en el Museu de les Ciències y en la que busca "explicar todo lo que es un eclipse, cuáles son las experiencias que los observadores de un eclipse tienen y cómo a lo largo de los tiempos los eclipses de sol han sido influencia, tanto en la cultura como en las artes, como en la ciencia".

"UN RETO DESDE MUCHÍSIMOS PUNTOS DE VISTA"

Asimismo, también se darán "recomendaciones prácticas para la población y para el público que atienda la conferencia en particular sobre cómo aprovechar mejor el momento del eclipse, dónde observarlo, qué precauciones tomar y un poco preparar la logística".

Una cuestión que, a su juicio, en el eclipse del próximo 12 de agosto va a ser "muy importante" ya que este se producirá a una hora cercana al atardecer y "no va a ser tan fácil como en otras circunstancias el poder observarlo en condiciones que te permitan disfrutarlo como es debido".

El experto ha incidido, en declaraciones a Europa Press TV, en que estos tres eclipses consecutivos son "una circunstancia excepcional" pero también suponen "un reto desde muchísimos puntos de vista".

"Es un reto logístico el movilizar a tantos millones de personas que van a querer observar el eclipse en unas circunstancias que no son fáciles porque, por ejemplo, desde las grandes ciudades españolas, Madrid, Barcelona, el eclipse no va a ser visible y, en mitad de las vacaciones, muchísima gente va a querer desplazarse hasta los lugares donde se observa la totalidad y eso tiene implicaciones de control de tráfico, de medio ambiente. Estamos hablando de agosto, altas temperaturas, provisión de servicios, emergencias, y ha sido todo un reto intentar tener, en la mayor medida posible, todas estas circunstancias bajo control", ha sostenido.

Asimismo, ha subrayado que esta circunstancia supone también "una oportunidad para disfrutar de la astrofotografía" ya que el primer eclipse que tendrá lugar se produce "muy bajo en el horizonte" lo que permitirá "obtener imágenes espectaculares de elementos de nuestro patrimonio histórico nacional" como es el caso de "castillos o montañas, paisajes que uno siente familiares" y, además, "tener la oportunidad de fotografiar simultáneamente la imagen del sol eclipsado junto con estos lugares icónicos de nuestra geografía y también para la España despoblada".

García Lario ha destacado que el eclipse de 2026 "transcurre fundamentalmente" por zonas "muy poco densas en población" lo cual, a su juicio, puede ser "una oportunidad de desarrollo económico sostenible" si, con esta ocasión, "se fomentan actividades relacionadas con el astroturismo y se consigue que aquellas personas que nos hayan visitado por las circunstancias del eclipse, nos vuelvan a visitar en el futuro".

"EXPERIENCIA SENSORIAL"

De este modo, el experto de la ESA ve en este fenómeno "desafíos y oportunidades", y señala que el hecho de que España sea un enclave privilegiado para la observación de estos tres eclipses responde a la "casualidad".

"El último eclipse que se vio en la Península Ibérica, de similares características, fue en agosto del año 1905, es decir, hace más de 120 años y el próximo que se verá después de esta triada de eclipses excepcionales no será visible hasta 2053, y más allá estaremos hablando del 2400 y pico. Es todo absolutamente casual, pero no por ello vamos a dejar de aprovecharlo, es una suerte", ha resaltado.

En esta línea, el astrónomo sostiene que el eclipse "no es solo fascinante para el ojo humano" y no solo se limita a "una experiencia visual" sino que es "una experiencia sensorial para vivir con los cinco sentidos": "Van a ser los 100 segundos que las personas que vean el eclipse van a recordar para el resto de su vida", ha aseverado.

Así, ha indicado que esta experiencia también produce cambios en el entorno ya que, una vez se produce la totalidad del eclipse, "la temperatura baja sustancialmente, se producen corrientes de aire", y como "consecuencia de esta bajada de la temperatura brusca, los pájaros dejan de cantar, las gallinas van al gallinero, las vacas al establo y, cuando unos minutos después, pasa el eclipse, todo vuelve a la normalidad otra vez".

Igualmente, Pedro García Lario ha explicado lo que podrán ver aquellos interesados en el eclipse: "Empieza con la fase de parcialidad que podemos observar siempre protegidos por unas gafas homologadas adecuadas y, cuando llega la fase de totalidad, anteriormente, se produce lo que llamamos el Anillo de diamantes que son los últimos rayos de sol que se pueden ver antes de la fase de totalidad".

"Luego las perlas de Bailey, que son iluminaciones que llegan desde el sol a través de las montañas de la Luna, con lo cual podemos ver un poco el relieve de las montañas de la Luna y, finalmente la fase de totalidad", ha indicado.

ENCUENTRO PARA ESCOLARES

Por la mañana, Pedro García Laria ha mantenido un encuentro con escolares en la sala de proyecciones del Hemisfèric donde ha ofrecido la charla 'El eclipse que viene'.

Previa a la conferencia, el alumnado participante ha asistido a la proyección de la nueva película del Hemisfèric 'Eclipse. El momento de la totalidad', un documental que invita al público a experimentar la belleza y espectacularidad de los eclipses solares y lunares, así como otros fenómenos astronómicos relacionados con la Luna.

La película utiliza imágenes reales captadas por reconocidos astrofotógrafos, junto con gráficos por ordenador, para mostrar cómo la Luna, al orbitar la Tierra cada mes, puede situarse entre nuestro planeta y cuerpos celestes más distantes, generando eclipses o incluso ocultaciones de planetas como Venus o Saturno. Incluye además, el corto de 11 minutos 'The Incredible Sun'.

Tras la proyección, el experto ofrecerá a los escolares la charla sobre el eclipse total para que puedan conocer mejor este fenómeno y enriquecer así una experiencia tan destacada en 2026; tras su presentación, los estudiantes tendrán la oportunidad de que plantear al experto de la ESA aquellas cuestiones que más les interesen sobre los eclipses.