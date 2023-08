Peiró (Fisabio) señala no se podía mantener la prohibición de fumar en terrazas pero pide leyes antitabaco

VALÈNCIA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El investigador del servicio de salud y farmacoepidemiología de FISABIO, Salvador Peiró, ha explicado que "legalmente no era soportable" mantener la prohibición de fumar en las terrazas en la Comunitat Valenciana tras la finalización de la situación de crisis sanitaria, pero ha reclamado leyes antitabaco. "Fumar mata a muchas más personas que la covid y es mucho más peligroso", advierte.

Peiró, en una entrevista a Europa Press Televisión, se ha referido así a la decisión del Gobierno valenciano de levantar la prohibición de fumar en las terrazas. Al respecto, ha señalado que este veto no se podía mantener porque "se adoptó basándose en el Estado de emergencia y al acabarse la situación de crisis sanitaria no puede prolongarse una medida basada en una ley que ya no existe".

No obstante, ha recalcado que "lo razonable" es "promulgar leyes para reducir el tabaquismo con o sin COVID" porque "el tabaco mata a muchas más personas" que la virus. De hecho, en España se calcula que causa 40 o 50.000 muertes anuales.

Por ello, las medidas para controlar el tabaco en espacios abiertos como en las terrazas son "importantes", pero no por su incidencia en infecciones respiratorias causadas por virus como la covid, sino porque ayudan a reducir el tabaquismo general.

Así, desde Salud Pública defienden leyes antitabaco que no solo supongan un control de los espacios donde esta permitido fumar, sino que también recoja otras medidas disuasorias como subir "mucho" el precio del tabaco.