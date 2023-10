Pepe Álvarez apuesta por "perfeccionar" la reforma laboral con el foco puesto en la contratación a tiempo parcial

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha apostado este lunes por "perfeccionar" la reforma laboral, desde el diálogo con la patronal y centrándose en aspectos como la contratación a tiempo parcial y la regulación de las empresas de contratos temporales.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios, durante su visita a la fábrica Vicky Foods en Villalonga (Valencia), que ha puesto como ejemplo de "empresa familiar con éxito que trabaja, crea riqueza, empleo y da visión hacia el futuro". En un momento especialmente importante para nuestro país.

Álvarez ha señalado que trabajar para llegar a acuerdos y por el diálogo social ha permitido "consolidar derechos muy importantes". En alusión a la investidura, ha dicho que "estos días nos jugamos el futuro" y que es importante que la legislatura "se ponga en marcha" para seguir el camino del diálogo social y los acuerdos, que es "el camino que nos va a hacer fuertes, competitivos y mirar el futuro con más y mejor optimismo".

El secretario general de UGT ha señalado que en esta legislatura se debe "perfeccionar" la reforma laboral e "ir viendo cuáles son aquellos aspectos que necesitan un retoque después de ver cómo han funcionado".

En concreto, se ha referido a "limitar en qué condiciones se puede dar un contrato a tiempo parcial", porque, "como ocurre en algunos casos de siete horas, no tiene ningún sentido". Del mismo modo, ha señalado que se debe "dar una vuelta" a la regulación de las empresas de trabajo temporal.

"Es bueno que la legislatura se ponga en marcha porque nosotros tenemos voluntad de hacerlo. Y, además, quiero decir también claramente que tenemos voluntad de hacerlo con la patronal. Queremos que esta legislatura vaya en la misma dirección", ha subrayado.

Álvarez ha señalado que el sindicato ha realizado "un esfuerzo muy grande" durante la legislatura pasada para alcanzar acuerdos, renunciando a sacar "normas mejores" para poder contar con la patronal y aportar "estabilidad" a estas regulaciones.

Prguntado por la bonificación para los contratos de sustitución por maternidad, el secretario general de UGT ha señalado que se debe "analizar con cierta profundidad" y no tiene "una posición cerrada". "Todo lo que podamos avanzar para que el tener un hijo o una hija no genere ningún tipo de perjuicio y, sobre todo, de presión para la mujer, me parece que es importante", ha indicado.

Por otro lado, ha incidido en que "España tiene graves problemas de infraestructuras", sobre todo en vivienda, y ha puesto el foco en el desarollo del Corredor Mediterráneo. También ha señalado que se debe abordar la formación profesional. "Este país tiene casi tres millones de desempleados y las empresas tienen dificultades para encontrar personal. Eso quiere decir que no funcionamos, o no funcionan los sistemas de formación, o no funcionan con toda seguridad los sistemas de intermediación, los sistemas públicos de empleo", ha comentado.

Por todo, ha señalado que hay retos que se deben "abordar de manera inmediata, sin perder mucho tiempo y con la mínima crispación posible". Y esas son las que estamos en estos momentos en el sindicato. Y como no sé si os he dicho lo que queréis oír o lo que queréis preguntar, pues, si os parece, lo dejamos aquí para no pegar más chapa y entramos en lo que tengáis vosotros interés.