Pepe Álvarez, sobre los fiscales del 'procés': "Si se quieren meter en política que hagan un partido"

Anima en el 9J a "decir a los fascistas que se ha acabado la fiesta" y anuncia una "ofensiva" sindical para lograr avances legislativos

VALÈNCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado "sorprendido" por las declaraciones de los fiscales del 'procés' en contra de aplicar la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont: "Creo que sería bueno que ellos que son fiscales, que tienen que hacer cumplir la ley, dieran un repasito a la Constitución y vieran cuáles son sus obligaciones, que por cierto no son meterse en política; si se quiere meter en política que hagan un partido y que se presenten a las elecciones".

Así lo ha aseverado, en declaraciones a los medios preguntado por la aprobación de la ley de amnistía, antes de la Asamblea General del sindicato en València, donde ha insistido en que "lo que tienen que hacer (los fiscales) es silenciosamente dar sus criterios partiendo del principio jerárquico que es el que establece la Constitución que tiene la Fiscalía en nuestro país".

Para Álvarez, "hay que pedirles a los servidores públicos que también sean conscientes que no nos ha elegido nadie, han aprobado unas oposiciones para cumplir la ley y la Constitución les da unas obligaciones que son a las que tienen que rendir cuentas".

El secretario general de UGT ha señalado que las elecciones catalanes corroboraron el la necesidad de elegir el "camino de la reconciliación" y ha defendido que la ley de amnistía "es una buena medida que ahora tiene un proceso que no hay que dramatizar".

En este sentido, ha opinado que lo que se vio en la sesión del Congreso de este jueves fue de "absoluta vergüenza" e "indignidad y "demuestra" la necesidad de "votar masivamente" en las elecciones europeas del 9 de junio "para decirles a estos fascistas, a estos boicoteadores de la democracia, que se ha acabado la fiesta, que este es un país que quiere vivir en paz y libertad y que quiere acabar con situaciones como las que hemos vivido ayer en el Congreso".

Pepe Álvarez ha pedido a la ciudadanía que sea consciente de que "el fascismo está tocando a las puertas de nuestro país" y "lo primero que hace es quitar derechos a los trabajadores" y, con ellos, los sindicatos, como "están intentando hacer en las comunidades donde están gobernando con el PP" y "como muy bien dijo en su momento su presidente en un primero de mayo en la Plaza Cibeles de Madrid, que su objetivo es que los secretarios generales de los dos sindicatos acabemos en la cárcel".

CAMPAÑA "AD HOC" CONTRA BEGOÑA GÓMEZ

El dirigente sindical ha lamentado la "crispación" y "falta de legitimidad que algunos sitúan del gobierno de España", que es un "intento de situar todo en relación a cuestiones que después se ve que no hay excesiva agua".

En concreto, ha hecho hincapié en "todo lo que tiene que ver" con la esposa del presidente, Begoña Gómez, que le parece "una cuestión montada ad hoc para poder, en un momento previo a unas elecciones, sobre todo, situar un escándalo que no es escándalo, que no hay, que eso ya es una cosa que parece que está bastante clara".

Álvarez ha lamentado que "nadie habla nada de las elecciones europeas", cuando de ellas dependerá si se llevan a cabo políticas expansionistas y proyectos industriales verdes --con un sector de la automoción que necesita ayuda común de la UE, ha dicho-- o "ir a una Europa en la que aparezcan los hombres de negro que sitúen limitaciones presupuestarias a los estados y que eso tenga inmediatamente repercusión" sobre los servicios sociales y las políticas de empleo.

SINDICATOS PASARÁN "A LA OFENSIVA" PARA AVANZAR

Álvarez ha defendido que estas situaciones tienen que acabar porque hay una "necesidad de avanzar por lo que hace referencia a la legislatura actual" y este país "necesita abordar los gravísimos problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas".

Por ello, "los sindicatos, pasadas las elecciones europeas, vamos a pasar a la ofensiva" y "exigir al Gobierno que efectivamente se avance y también a la oposición que reme en favor de las personas", ha dicho.

LEY DEL SUELO

Sobre los "temas fundamentales" en los que trabajar, ha apuntado que "igual alguien está muy contento con que el otro día no se haya aprobado la Ley del Suelo porque piensan que el gobierno ha perdido una votación y eso les divierte mucho, pero a la gente que busca vivienda eso no lo debe divertir nada" porque la norma posibilita que se libere suelo para poder construir vivienda de protección oficial.

"Los que están contentos, que piensen que lo hacen, aunque estén en la oposición, a cargo de los ciudadanos y las ciudadanas", ha apostillado.

"ALGUNA PERSPECTIVA DE ACUERDO" SOBRE LA JORNADA

Asimismo, Álvarez ha señalado que la reducción de la jornada laboral "no avanza porque no avanza casi nada en el país". Ha habido reuniones con la CEOE y "parece que hay alguna perspectiva de acuerdo", pero cree que la patronal "equivocadamente está esperando a ver si tiene suerte y la coyuntura le permite no tener que entrar a negociar" esta medida, que no tiene que suponer una pérdida de competitividad para las empresas, ha subrayado.

Igualmente, ha expuesto que está pendiente la nueva Ley de Salud y de Seguridad en un momento en que "estamos batiendo récord de accidentes de trabajo y muertes". También se debe llegar a acuerdos sobre el contrato de relevo y los coeficientes de reducción de la edad de jubilación en profesiones que tienen un desgaste físico muy importante, pero de nuevo "todo eso cuesta mucho que se pueda abordar".

A ello se suma "el desarrollo definitivo" de los Next Generation y que no se haya "encontrado mecanismos todavía, básicamente por responsabilidad del Gobierno, que nos permitan hacer las comisiones de seguimiento" de los Perte. También la ley de abolición de la prostitución, que también se tiró hacia atrás, nosotros somos abolicionistas, que "si no se aprueba el tramitarla en el Congreso de los Diputados", no se puede debatir.

"A mí me parece que la fiesta se ha acabado en relación con esos temas, que este es un país que tiene un gobierno legítimo. Que la derecha en España tiene que llegar a la conclusión democrática de que las cortes han hablado y cuando hablan las cortes hay que respetar las decisiones que se toman en las cortes", ha zanjado.