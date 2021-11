El pequeño comercio prevé vender en Navidad un 10% menos en 2019 y que la demanda se recupere a mediados de 2022

Lanza 'El mejor black, el de aquí', una campaña que regalará 15.000 euros en premios con el sorteo de vales de compra de 50 a 300 euros

Los pequeños comerciantes valencianos prevén vender esta campaña de Navidad un 10% menos que en la campaña de 2019, antes de la pandemia, e ir mejorando "poco a poco" las ventas hasta recuperar la demanda a mediados de 2022.

Así lo ha apuntado el presidente de la Confederació d'Empresaris del comerç, servicis i autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç), Rafa Torres, durante la presentación de la campaña 'El Mejor Black, el de Aquí', que organiza en colaboración con la Generalitat.

Según Torres, el comercio se encuentra en estos momentos en una "etapa decisiva" en la que ha iniciado "un camino hacia la recuperación no exento de problemas como son el aumento de costes energéticos, (gas, luz, gasolina), los atascos en los puertos, la escasez de materias primas y de contenedores o el aumento de los fletes de exportación".

Motivos por lo que el presidente de Confecomerç llama a los consumidores a "adelantar las compras de Navidad, con previsión" y a no concentrarlas en pocos días. No obstante, más allá de problemas puntuales que retrasen el suministro de ciertos juguetes, sobre todo si vienen de China, o de productos electrónicos y de telefonía que usen microchips semiconductores, Torres ha garantizado que "no habrá carestía general" y que el abastecimiento está "asegurado".

En este sentido, ha argumentado que los comerciantes ya llevan tiempo "intentando avanzarse" y hablando con proveedores para responder a las previsiones de demanda, por lo que, salvo que pueda puedan producirse "retrasos por el tema del transporte" y el encarecimiento de algunos productos, Torres no cree que sea una campaña navideña problemática en cuento a disponibilidad de producto.

El presidente de Confecomerç ha avanzado estas previsiones durante la presentación de la campaña 'El Mejor Black, el de Aquí', con la que el pequeño comercio de la Comunitat repartirá un total de 15.150 euros en premios a través del sorteo de 163 vales de compra, con importes que oscilan entre 50 y 300 euros.

Frente al 'Black Friday' habitual, en el que según Torres, las grandes distribuidoras ofrecen descuentos "en muchos casos engañosos", el pequeño comercio propone "premiar" a la clientela, una iniciativa que ya ha puesto en marcha en otras ocasiones pero que esta vez se "vertebra" mucho más, puesto que habrá "premio seguro en todas las localidades" que llevan a cabo la iniciativa.

En total, 70 organizaciones sectoriales, territoriales, gremios y mercados municipales de la Comunitat Valenciana promoverán esta actuación hasta el 28 de noviembre a través de sus comercios asociados adheridos.

CÓMO PARTICIPAR EN EL SORTEO

El sistema de participación para los clientes es sencillo: hacer una compra de más de 10 euros en alguno de los comercios participantes, durante el período de la campaña, realizar una foto del ticket, entrar en la plataforma del sorteo www.elmejorblack.com, rellenar el formulario de participación, indicando los datos personales, y por último, subir el ticket de compra.

Los interesados también podrán acceder a la web mediante el escaneo del QR, incluido en el folleto explicativo que se distribuirá entre los clientes de los comercios participantes.

El 3 de diciembre se comunicarán los nombres de las personas ganadoras en la web y redes sociales de Confecomerç, así como en la página de la iniciativa www.elmejorblack.com. Los premios los entregarán las organizaciones miembro de Confecomerç que participan en esta acción y los ganadores del sorteo deberán gastar los vales de compra en los comercios adheridos en el período del 7 al 15 de diciembre de 2021.

La iniciativa cuenta en la provincia de Alicante con el apoyo de Cámara Alicante, acción incluida en el Programa de Comercio Minorista 2021, financiado por la Unión Europea a través de Fondos de Desarrollo Regional (Feder) y por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

CONSUMO SOSTENIBLE

El presidente de Confecomerç CV ha explicado que esta acción pretende "poner en valor lo que representa la compra en el pequeño comercio, que no sólo regala a sus clientes 15.000 euros en premios, sino que además repercute en el desarrollo e impulso del territorio. Estamos ante una acción que no sólo protege y es contributiva con nuestro entorno más próximo, sino que además gratifica con vales de compra a quienes hacen sus compras en el comercio local", ha resaltado.

Torres ha señalado que en este "momento de reactivación, debemos velar por nuestro futuro, apostar por una economía responsable y sostenible, que favorezca el desarrollo de nuestro tejido comercial, que fomente el empleo, que permita que el territorio crezca, en definitiva, que vele por el bienestar social. Nos encontramos en una etapa decisiva, en la que nuestro comportamiento como consumidores es más importante que nunca para salir de una crisis, la más devastadora que hemos vivido", ha remarcado.

Para el impulso de esta campaña, los comercios cuentan con folletos explicativos para distribuir entre sus clientes y con un identificativo en sus escaparates, unas atractivas estrellas, por lo que será reconocible la promoción para todos aquellos que visiten los establecimientos durante el período de impulso de la iniciativa. Además, se ha previsto una campaña en redes sociales, medios, y espacios digitales que ayudarán a dinamizar y promover esta original acción.