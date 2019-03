Per l'Horta denuncia que el proyecto de Fomento para la ampliación de la V-21 no incluye los anuncios de la Generalitat

Publicado 24/03/2019 12:39:42 CET

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación Per l'Horta ha denunciado este domingo que el proyecto definitivo de ampliación de la V-21 del ministerio de Fomento no incluye los anuncios de la Generalitat Valenciana al respecto de la obra: denuncian que finalmente los metros de huerta expropiados serán 62.000, lo que supone un cuarto y no un tercio de los 80.000 proyectados inicialmente, así como que no se incluye la pasarela ciclo-peatonal a Port Saplaya ni el carril VAO para autobuses y automóviles.

Según ha denunciado el colectivo en un comunicado, el Ministerio de Fomento, encabezado por el valenciano José Luis Ábalos, plantea como respuesta a las movilizaciones sociales y las peticiones de Podemos, Esquerra Unida y Compromís, "mínimas reformas y una reducción en las expropiaciones que en muchos casos resulta perjudicial para los afectados".

El proyecto de ampliación de la V-21 con un tercer carril entre Port Saplaya y València implicaba originalmente la expropiación de 80.000 metros cuadrados de huerta, aunque, según denuncian desde Per l'Horta, en noviembre pasado, el secretario general de Infraestructuras del Ministerio y la consellera de Obras Públicas anunciaron que se reduciría en un tercio las expropiaciones, y que incluiría estas dos demandas de la Generalitat.

El 'Documento a efectos de expropiaciones del proyecto modificado' de la V-21 que ahora se ha hecho público, permite conocer, según ha indicado el colectivo, que la afección sobre la huerta se rebaja de 80.000 metros a 62.000, una reducción que, critican, "no llega a un cuarto del total, y no el tercio que anunció el Ministerio".

"Lo que ahora queda claro es que esta reducción de huerta afectada se realiza básicamente a expensas de los expropiados, puesto que el ministro Ábalos se ha negado a renunciar a ninguna de las obras previstas por su antecesor. Fomento, por un lado, se ha limitado a incluir en la zona expropiada las vías de servicio, de forma que evitan la expropiación de 5000 m2 de huerta", han detallado.

No obstante, desde Per l'Horta han denunciado que la parte principal, son otros 13.000 metros cuadrados de huerta que se deja de expropiar, pero que se trata de superficies de huerta "con dudosa viabilidad para el cultivo, que quedarán prácticamente condenadas al abandono". La mayor parte --unos 7000 metros cuadrados-- son restos de parcelas con superficies que varían entre 12 y 600 metros cuadrados, siempre inferiores a la fanegada de superficie.

Por ejemplo, en el caso de uno de los edificios que se van a derribar, de una superficie de 194 metros cuadrados, el Ministerio se propone dejar sin expropiar la superficie que no necesita, 24 metros cuadrados de escombro.

ACCESO NORTE AL PUERTO

Desde Per l'Horta también consideran "llamativo" es que se dejan sin expropiar unos 6.000 metros cuadrados localizados entre la V-21 y el futuro ramal de acceso norte al Puerto. "Un conjunto de nueve parcelas que, a pesar de sumar en ocasiones superficies superiores a la fanegada, restarían completamente inaccesibles en caso de que la Generalitat Valenciana ejecutara el Acceso Norte al Puerto, puesto que no dispondrían de vía de acceso", han denunciado.

En este caso sería la Generalitat quién se vería obligada en un futuro a expropiarlas e indemnizar a los propietarios, han asegurado, por lo que han criticado que "esta estrategia del Ministerio de Fomento de maquillar la afección sobre la huerta rebajando las superficies expropiadas -pero sin reducir el volumen de huerta ocupada por el asfalto- es previsible que dé lugar a que muchos de los afectados piden que se expropien estos restos de campos, la superficie de los cuales hace imposible su viabilidad como explotaciones agrarias".

PASARELA Y CARRIL VAO

Otra "sorpresa" del proyecto modificado del Ministerio de Fomento para la asociación es el hecho de no incluir la pasarela ciclopeatonal para conectar Port Saplaya con Alboraia, que habían anunciado la consellera Salvador y el secretario de Estado el pasado 30 de noviembre.

El proyecto modificado, en cambio, traza un carril ciclo-peatonal en paralelo a la V-21 entre el puente de Port Saplaya y el barranco del Carraixet, donde pasaría por debajo de la V-21 aprovechando uno de los túneles existentes.

La desaparición de la pasarela, cuatro meses después de anunciarla en rueda de prensa, opinan desde Per l'Horta, "merecería una explicación de las autoridades implicadas". "Más todavía si tenemos presente que la Diputación de Valencia está completando el diseño de un carril-bici en la CV-311 entre Tendetes y la V-21, a expensas de más superficie de huerta, precisamente para enlazar con la pasarela que ahora el ministerio ha renunciado a construir", han agregado.

RECLAMAN UN PLAN DE MOVILIDAD METROPOLITANA SOSTENIBLE

"Esta muestra evidente de descoordinación entre las administraciones públicas hace todavía más necesario que reclamamos la elaboración de un plan de movilidad metropolitana sostenible que se base en la adaptación del viario tradicional de la huerta para el paso de peatones y ciclistas. En caso contrario podemos encontrarnos, cómo ha pasado a menudo hasta ahora, que se ejecuto tramos aislados de nuevas vías ciclo-peatonales y se pasan años sin conexión con el resto de la red", han agregado.

Finalmente, el proyecto modificado tampoco hace ninguna mención en sus 900 páginas a la ejecución de un carril para vehículos de alta ocupación (Carril VAO), una propuesta de la Generalitat "supuestamente aceptada por el Ministerio de Fomento", han criticado. "Tenemos que reiterar que la opción realmente ecológica y comprometida con la lucha contra el cambio climático pasa claramente para no ejecutar ninguna ampliación de carriles a la V-21", han manifestado.