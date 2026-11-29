El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, visita el Circuito Ricardo Tormo de Cheste, - GVA

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que una curva del Circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia), que acoge el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, llevará el nombre del piloto de Marc Márquez, campeón del Mundo de MotoGP 2026, quien ha desvelado recientemente que su retirada profesional se producirá en el circuito valenciano.

"Ya le he trasladado a Marc Márquez que elija la curva que quiera porque esa curva del circuito llevará su nombre, porque es un nombre que ha marcado la historia del deporte español, más allá del motociclismo", ha enfatizado Pérez Llorca.

Así lo ha manifestado a los medios de comunicación a su llegada al Circuito Ricardo Tormo donde se disputa la última prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP 2026, que acoge además la celebración de los MotoGP Awards. La prueba cuenta con la participación de pilotos valencianos como Iván Ortolá y Daniel Holgado, así como del Equipo Aspar, dirigido por Jorge Martínez Aspar.

De hecho, el 'president' ha afirmado que Márquez "se ha convertido en uno de los deportistas más importantes de la historia de España, a la altura de Gasol o de Nadal".

En esta línea, ha agregado que el piloto de Cervera "es un orgullo para Cheste, para la Comunitat Valenciana y para los aficionados, que su última carrera y su retirada sea en este circuito".

VOLVERÁ A ACOGER LA ÚLTIMA PRUEBA

Asimismo, ha indicado que el próximo año el circuito valenciano volverá a acoger la última prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP 2026 y, al mismo tiempo, ha adelantado que el próximo mes de abril este autódromo recuperará la prueba de Superbikes

Durante la visita, el jefe del Ejecutivo valenciano ha destacado también la labor desarrollada por el personal técnico y organizativo del circuito para la celebración del evento, así como la colaboración de las distintas entidades y organismos implicados en su desarrollo.

El Circuit Ricardo Tormo ha agotado las entradas disponibles para el fin de semana del Gran Premio, que vuelve a acoger el cierre de una temporada compuesta por 22 pruebas y la celebración de los MotoGP Awards.

Según los datos facilitados por la organización, más de 4,8 millones de espectadores han asistido a los Grandes Premios disputados en Cheste desde la inauguración del circuito en 1999, que acoge el cierre del Mundial de MotoGP desde 2002.

Además, desde la entidad organizadora se ha precisado que con la afluencia prevista para esta edición podría superarse la cifra acumulada de cinco millones de asistentes.