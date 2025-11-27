Pérez Llorca se compromete a llevar a Les Corts una segunda ley de simplificación administrativa "en 30 días"

El síndic del grupo popular en las Corts Valencianes y secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante su debate de investidura como nuevo president de la Generalitat, en Les Corts Valencianes, a 27 de noviembre de 202 - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha avanzado su compromiso de que, en caso de ser investido como jefe del Consell, llevará a Les Corts "en el plazo máximo de 30 días" una segunda ley de simplificación administrativa que precisamente "simplifique la vida de las personas, elimine las trabas administrativas, luche contra la brecha digital y que ponga a los ciudadanos y las personas en el centro".

De este modo lo ha anunciado durante el debate de investidura que se celebra este jueves en Les Corts, donde ha indicado que él, como alcalde de un municipio de algo más de 10.000 habitantes --Finestrat (Alicante)--, tiene conocimiento del "papeleo innecesario que los vecinos tienen que hacer para sus trámites" o de "la de burocracia excesiva que se exige".

A su juicio, "todos conocemos la escena: familias haciendo colas para entregar papeles que ya entregaron; autónomos que pierden horas de trabajo para hacer un trámite; empresas que quieren invertir, pero se pasan meses esperando un informe; ayuntamientos bloqueados por procedimientos eternos, que se lo digan a los Ayuntamientos afectados por la dana; personas que solo quieren una ayuda, un permiso o una autorización... y se encuentran con un muro".

Así, ha valorado que con esta segunda norma de simplificación se acortarán plazos, se suprimirán "trámites inútiles" y se eliminarán "formularios repetidos". "Reduciremos burocracia que no sirve para nada y haremos que la Administración sea más rápida, más simple, más útil y cercana. Dicho claramente: menos papeles, menos problemas y menos tiempo perdido. Y más vida, más trabajo y más oportunidades", ha prometido.

DEDUCCIONES AUTONÓMICAS DEL IRPF

Paralelamente, y siguiendo "la línea del Consell del Cambio de 2023 que revolucionó la política fiscal en nuestra tierra", ha prometido ampliar un 50% todas las deducciones autonómicas aprobadas en 2023 para el IRPF en la Comunitat Valenciana y hacerlas extensivas a más de dos millones de contribuyentes para que las rentas medias también puedan aplicárselas.

"Ir al dentista, comprarse unas gafas, hacer deporte, salud mental, enfermedades raras, alzhéimer. Aumentamos sus límites en un 50% para esas rentas medias y bajas. La progresividad fiscal es esto", ha proclamado Llorca, que ha abogado por una política fiscal "que llegue a todos, que permita que los ciudadanos vivan mejor y lleguen a final de mes, centrándonos en las rentas medias y bajas que son las que más necesitan un alivio fiscal".

AYUDAS PARA AGRICULTORES

Por otro lado, en materia de agricultura ha anunciado que su Consell destinará "el dinero que se gastaba en el Consell de l'Horta directamente para los agricultores". Se trata, ha especificado, de "más de dos millones de euros para que el dinero llegue realmente a los que viven y trabajan la huerta". "Menos dinero de la agricultura para despachos y más para el agricultor", ha defendido.

También ha avanzado una convocatoria de más de 50 millones de euros para que agricultores y ganaderos modernicen sus instalaciones, así como que el gobierno valenciano impulsará una estrategia de apoyo a la ganadería extensiva. De hecho, ha adelantado que una de las primeras medidas será la eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de animales para ganadería extensiva.

Finalmente, ha prometido una serie de inversiones en las lonjas de la Comunitat Valenciana para mejorar las condiciones de trabajo y la venta de las capturas para los pescadores valencianos. "Esta es la política útil que sirve a los ciudadanos", ha reivindicado.