Pérez Llorca destaca el "aval" de Feijóo a la Comunitat con el Plan Valencia y una financiación justa

Pérez Llorca en una marcha contra el cáncer - PPCV

VALÈNCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado el "compromiso" y el "aval" de Alberto Núñez Feijóo con la Comunitat Valenciana, tanto a través del Plan Valencia como de un nuevo modelo de financiación autonómica que ponga fin al agravio que sufre la autonomía.

"Estoy convencido de que Alberto Núñez Feijóo será presidente de España y estará comprometido con los valencianos", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que "presentar un Plan Valencia y comprometerse a hacerlo es la garantía de que las obras hídricas que no se han hecho en el sanchismo van a hacerse".

Pérez Llorca ha realizado estas declaraciones antes de participar en la marcha contra el cáncer celebrada en San Vicente del Raspeig (Alicante), donde ha puesto en valor el esfuerzo de la Generalitat en la prevención y lucha contra esta enfermedad. "Quién no tiene un familiar o un amigo que sufra un cáncer y sabemos lo difícil que es para el paciente y también lo difícil que es para todo su entorno, para su familia", ha señalado.

En este sentido, ha destacado que la Generalitat ha multiplicado por dos las mamografías, ha recuperado la segunda lectura de estas pruebas, perdida durante los años del Botànic, y ya son más de 300.000 mujeres las que tienen acceso a ella. También ha puesto como ejemplo la recuperación de un mamógrafo que no funcionaba en el Hospital de Sant Vicent del Raspeig.

El presidente del PPCV ha insistido en que "en esta lucha tenemos que estar todos unidos, tenemos que invertir y tenemos que hacer esfuerzos", y ha recordado la apuesta de la Generalitat por la ciudad oncológica junto al Hospital La Fe de València y la puesta en marcha del aparato de protonterapia, una inversión importante para mejorar la atención y la salud de los valencianos.

"NADA QUE NO NOS TOQUE"

Respecto al Plan Valencia, Pérez Llorca ha incidido en que la Comunitat necesita infraestructuras hídricas en todo su territorio, una "necesidad" que se ha hecho todavía más evidente tras la dana de 2024 y los últimos episodios de lluvias en Pego y Oliva.

Asimismo, ha defendido el "compromiso" de Feijóo de aprobar en un año un nuevo modelo de financiación que acabe con el agravio valenciano y contemple un fondo de nivelación. "Los valencianos no queremos nada que no nos toque, pero queremos lo que nos toca. No queremos castigar a ninguna región ni a ninguna otra autonomía, pero sí que queremos estar al nivel y a la altura que merece la Comunitat Valenciana", ha remarcado.

Por último, ha defendido que el nuevo modelo debe ser "justo", recoger la población ajustada y garantizar que la Comunitat Valenciana no vuelva a estar infrafinanciada. "En el Partido Popular sí que hay sensibilidad y apoyo a la Comunitat Valenciana", ha incidido.