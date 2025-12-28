Pérez Llorca destaca que más de 156.000 personas de la zona dana se han beneficiado del Bono Recuperem Turisme 2025

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca. - Carme Ripollés - Europa Press

VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que más de 156.000 personas procedentes de municipios afectados por la dana se han beneficiado, mediante el 'Bono Recuperem Turisme 2025', de estancias turísticas gratuitas --hasta un máximo de 350 euros-- en la Comunitat Valenciana, "con las que han podido mejorar su bienestar emocional".

En este sentido, el jefe del Consell ha explicado que esta iniciativa cumple una doble finalidad: "ayudar a las personas afectadas por las riadas a recuperar su normalidad en el plano anímico y, al mismo tiempo, reforzar el turismo interno como motor económico y herramienta de cohesión social".

El 'Bono Recuperem Turisme', impulsado por la Generalitat a través de Turisme Comunitat Valenciana, ha cerrado su edición de 2025 con un total de 52.066 reservas, que han generado 119.069 pernoctaciones en alojamientos turísticos de la Comunitat adheridos al programa.

Por provincias, Alicante ha sido la más demandada, con más de 28.700 reservas, seguida de Castellón, con 18.100 viajes. Por su parte, la provincia de Valencia, de la cual procedían la gran mayoría de los beneficiarios del Bono, ha superado las 5.200 reservas.

El jefe del Consell resalta, en un comunicado, "la buena acogida de este programa, con el que se ha dado respuesta a una necesidad real y urgente", al tiempo que califica estos resultados provisionales como "muy positivos".

Al respecto, ha remarcado que "desde el Consell se han redoblado esfuerzos y ampliado los fondos iniciales, hasta en dos ocasiones a lo largo de este año, para que el bono llegase al máximo número de personas posibles que cumplían los requisitos".

El programa Bono Recuperem Turisme tuvo una dotación inicial de 5 millones de euros, y ha contado con dos ampliaciones de presupuesto a lo largo de este año. La primera de ellas en julio, cuando se duplicó el montante inicial hasta los 10,1 millones de euros; y la segunda ampliación fue en septiembre, con más de 7 millones adicionales, hasta alcanzar la cifra final asignada de 18 millones de euros.

El importe medio de la reserva se ha situado en 422,68 euros, lo que se traduce en un global que supera los 22 millones de euros inyectados al sector, de los que Turisme Comunitat Valenciana ha aportado 18 millones.

Para el 'president', "esta iniciativa es una muestra visible de cómo la administración puede estar cerca de la ciudadanía en momentos complicados, pero también una herramienta que ha conseguido dinamizar nuestro tejido turístico, especialmente en temporada baja y en zonas menos masificadas".

Asimismo, ha agradecido la colaboración del sector para llevar a cabo esta medida, con 662 empresas adheridas, especialmente hoteles, que han concentrado cerca del 80% de las reservas.

PERFIL DEL USUARIO

Respecto al perfil del viajero beneficiario del Bono Recuperem y atendiendo a estos primeros resultados provisionales, la mayoría se ha decantado por el hotel como alojamiento elegido para pernoctar, acaparando más del 78,6 % del total de reservas, seguido del camping y el alojamiento rural. La media por reserva se ha situado en 2,25 noches.

Los diez destinos más demandados de esta edición han sido Benidorm, Peñíscola, Calp, Dénia, Altea, Montanejos, Castelló, Gandia, Morella y Alicante.

Los municipios con mayor número de solicitudes han sido Paiporta, Catarroja, Algemesí, Torrent, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Alaquàs, Albal, Xirivella, València (pedanías sur) y Picanya.