Pérez Llorca insta a la continuidad de la central nuclear de Cofrentes y defiende para la Comunitat un modelo "soberano"

El president de la Generalitat, Pérez Llorca, visita la central nuclear de Cofrentes - GVA

VALÈNCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reiterado este lunes el compromiso del Consell en la defensa de la continuidad de la central nuclear de Cofrentes y la apuesta por un modelo energético valenciano "soberano".

Pérez Llorca ha visitado las instalaciones de la central que ha recalcado que es una "infraestructura estratégica para nuestro territorio ya que produce el 52% de la electricidad que se genera en la Comunitat Valenciana".

Por ello, ha destacado "el enorme impacto" para la competitividad de la industria de la Comunitat Valenciana que cuenta "con más de 12.000 empresas industriales dependientes del suministro eléctrico, que generan 184.000 empleos directos y más de 230.000 empleos indirectos".

El president ha asegurado que "seguir adelante con un cierre programado para 2030 únicamente por cuestiones ideológicas es una irresponsabilidad" y ha reclamado al Gobierno de España "aplicar el sentido común para que una central tan segura como la de Cofrentes siga operativa".

Al respecto, ha resaltado la apuesta que está realizando la Unión Europea por la energía nuclear y ha recordado que la actual comisaria Teresa Ribera "apoyó el cierre de Cofrentes cuando era ministra mientras que ahora respalda la construcción de nuevas instalaciones en Europa".

Además, ha señalado que alargar la operatividad de la central nuclear "permitiría reforzar el sistema eléctrico, alcanzar la soberanía energética y contribuir a la transición hacia un modelo energético en la Comunitat Valenciana que priorice las renovables con el apoyo de las no renovables".

Pérez Llorca, preguntado por las tasas e impuestos autonómicos a la central, ha recordado que la Comunitat Valenciana fue "pionera" en aplicar "una rebaja importante" del impuesto a esta infraestructura.

"Son imposiciones económicas que yo las veo inservibles y que lo único que hacen es que se encarezca más el recibo de la luz", ha mantenido.

Por ello, ha señalado: "Ese compromiso que asumió el anterior Consell ---de Carlos Mazón-- lo asumo yo también, no se puede cobrar un impuesto revolucionario por el mero hecho de tener una central nuclear en tu tierra, que lo que produce es luz y que además nos permite depender de nosotros mismos y no tener que depender de otros países". "Si yo defiendo que esa central nuclear continúe, pues más trabas el Gobierno valenciano no va a poner", ha garantizado.

Pérez Llorca ha visitado las instalaciones de la central nuclear acompañado por el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle.

DESBLOQUEO A 8.000 EXPEDIENTES

Asimismo, ha avanzado que la Generalitat ha desbloqueado 8.000 expedientes de acceso a suministro eléctrico de nuevas viviendas y empresas de la provincia de Valencia que estaban acumulados desde 2020.

Pérez Llorca ha explicado que esta medida forma parte del segundo plan de simplificación administrativa que ha puesto en marcha la Generalitat con el objetivo de acelerar estos procedimientos para facilitar el crecimiento económico, el empleo y el bienestar de la ciudadanía.

"Estamos actuando con cercanía y rapidez para hacer una administración mucho más eficiente y eficaz", ha recalcado Pérez Llorca, que ha reclamado que este proceso de simplificación se aplique también en el Gobierno de España.