Pérez Llorca pide "máxima prudencia" y prestar atención a los avisos de Emergencias ante los avisos por lluvias

Imagen de archivo del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca - CARME RIPOLLÉS

VALÈNCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido a la ciudadanía que "extreme" las precauciones ante el temporal que sigue activo en gran parte de la Comunitat Valenciana, mantener una "máxima prudencia" y "atención" a los avisos y recomendaciones emitidos a través de los canales oficiales del 112 CV y todos los servicios de emergencias.

Así lo ha indicado en un mensaje en su cuenta de la red social X, a primera hora de la noche de este domingo, en el que se hace eco de las recomendaciones de Emergencias de la Generalitat ante la situación de alerta por lluvias.

El paso de la borrasca Emilia por la Comunitat Valenciana no ha dejado "ningún incidente relevante" durante este domingo y la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que a partir de las 06.00 horas del lunes se pueda disminuir el nivel de la alerta de rojo a naranja en el litoral norte y el interior norte de la provincia de Valencia, mientras que el litoral sur e interior sur de Valencia pasará directamente a amarillo, según ha informado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama.

En esta jornada, Pérez Llorca ha mantenido durante la mañana una reunión telemática Valderrama para analizar el episodio de lluvias intensas que afecta a la provincia de Valencia. Asimismo, el 'president' también ha informado a primera hora de que en las últimas horas había conversado con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ante la alerta roja por lluvias para este domingo en parte de la provincia de Valencia.