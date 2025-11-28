Pérez Llorca piensa "en nombres" y "ponerse a la faena" en su nueva etapa como jefe del Consell

Juanfran Pérez Llorca, este jueves en Les Corts - Eduardo Manzana - Europa Press

ALICANTE, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El recién investido 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que "ya" está "pensando" en "nombres" y en "ponerse a la faena cuanto antes" y que "diría mentiras" si no asegurara que "ya" está "trabajando". "Hay mucha faena por hacer, ¿no? Pero bueno, eso ya llegará el martes. Hay que medir los tiempos", ha apostillado.

Así lo ha indicado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), después de haber presentado su renuncia a la Alcaldía de este municipio de la comarca de la Marina Baixa, donde ha ostentado la vara de mando durante diez años.

Pérez Llorca tomará posesión el próximo martes, 2 de diciembre, como nuevo 'president' de la Generalitat, tras la dimisión de Carlos Mazón, y después de ese momento deberá nombrar a los miembros del nuevo Consell. "Lo primero es que hay que jurar un cargo y hay que prometer el cargo, es lo que dice la ley, y, a partir de ahí, a hablar ya de todas las cosas de la Generalitat", ha apostillado.

Tras su renuncia como primer edil de Finestrat, la actual primera teniente de alcalde, Nati Algado, será quien 'a priori' le releve en el cargo, según han confirmado fuentes 'populares' y ha explicado el propio Pérez Llorca este viernes.

"Estoy seguro de que este Ayuntamiento, como ha hecho en los últimos años, va a seguir creciendo, va a seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos y va a seguir mejorando los servicios", ha subrayado.

Así, Pérez Llorca se ha despedido de un consistorio, donde, según ha explicado, ha observado un ambiente "muy entrañable". Además, se ha referido al equipo "formidable" y de "personas maravillosas que han trabajado y que trabajan duro todos los días" desde esta administración local, en cuya corporación municipal ha estado 21 años como concejal. De ellos, una década como alcalde. El PP gobierna este municipio con once de los 13 ediles del Ayuntamiento.