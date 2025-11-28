Pérez Llorca presenta su renuncia como alcalde de Finestrat (Alicante) tras ser investido 'president' de la Generalitat

Juanfran Pérez Llorca, este jueves en Les Corts - Jorge Gil - Europa Press

ALICANTE, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ya investido 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha acudido este viernes al Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), donde hasta ahora ha sido alcalde, para presentar su renuncia al cargo de primer edil. Además, ha explicado que 'a priori' le sucederá la actual primera teniente de alcalde, Nati Algado.

Así lo ha detallado en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha indicado que se despide del consistorio tras haber formado parte de la corporación durante 21 años, en los que ha ostentado la vara de mando durante una década.

Pérez Llorca ha reconocido que siente "tristeza" al despedirse de compañeros de la administración local, aunque ha subrayado que a partir de ahora tiene un nuevo "reto" y "responsabilidad" al frente del Consell.

El 'popular', que fue investido 'president' este jueves en Les Corts con la mayoría de los diputados de PP y Vox, ha especificado que la presentación de su renuncia a la Alcaldía iba a tener lugar "antes del pleno" municipal ordinario convocado a partir de las 13.00 horas.

Pérez Llorca, que se ha despedido del consistorio, ha deseado "lo mejor" a Finestrat, "que ha sido siempre un pueblo ejemplar". Asimismo, ha señalado que en el municipio hay "mezcla de sensaciones" con "gente orgullosa" de que un vecino esté al frente de la Generalitat, pero, al mismo tiempo, hay un alcalde que "se va".

"Si algo he aprendido todos estos años que me dedico a la política es que hacer previsiones en política es muy difícil, es muy complicado. Yo siempre tengo los pies en el suelo y siempre me dedico a lo que me encargan o a lo que eligen mis vecinos. Esa es la prioridad que tengo", ha concluido.

NATI ALGADO, FUTURA ALCALDESA

Fuentes 'populares' consultadas por Europa Press han concretado que Algado, actual primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Finestrat, será la nueva primera edil del municipio en sustitución de Pérez Llorca, investido este jueves 'president' de la Generalitat.

"Quiero hacerlo bien, despedirme de todos los funcionarios, de mi corporación", comentó Pérez Llorca al término del pleno de su investidura en Les Corts. Se prevé este sábado se publique su nombramiento como 'president' en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Hasta el momento, Nati Algado, médico especialista en Medicina Preventiva y Medicina de Familia, ha ejercido como portavoz del equipo de gobierno local y ha ostentado las áreas de Cultura, Empleo y Formación, Igualdad, Sanidad y Comunicación. El PP gobierna la corporación municipal de esta población de la Marina Baixa con once de los 13 ediles.