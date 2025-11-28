Nati Algado será la alcaldesa de Finestrat en sustitución de Pérez Llorca

Nati Algado en imagen de archivo - AYUNTAMIENTO FINESTRAT

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actual primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), Nati Algado, será la nueva primera edil del municipio en sustitución de Juanfran Pérez Llorca, investido ayer jueves 'president' de la Generalitat.

Algado presidirá hoy, ya como alcaldesa en funciones, el pleno municipal ordinario que está convocado a partir de las 13.00 horas.

Previamente, el nuevo máximo responsable del Consell oficializará su renuncia a la Alcaldía de la localidad alicantina y se despedirá del personal del consistorio, donde ha trabajado durante 22 años como edil y alcalde, señalan a Europa Press fuentes 'populares'.

"Quiero hacerlo bien, despedirme de todos los funcionarios, de mi corporación", comentó ayer Pérez Llorca al término del pleno de su investidura. Se prevé este sábado se publique su nombramiento como 'president' en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Hasta el momento, Nati Algado --médico especialista en Medicina Preventiva y Medicina de Familia-- ejercía como portavoz del Gobierno y las áreas de Cultura, Empleo y Formación, Igualdad, Sanidad y Comunicación.

El Partido Popular gobierna la corporación municipal de esta población de la Marina Baixa con 11 de los 13 ediles.