Pérez Llorca subraya que "no desaparece ninguna comisión de Les Corts, únicamente se han reorganizado"

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado que "no desaparece ninguna comisión de Les Corts, únicamente se han reorganizado".

En un comunicado, el portavoz 'popular' ha señalado que "quiere explicar" las últimas informaciones "para que no quepa duda y la oposición no tergiverse y manipule un asunto tan sencillo y que forma parte del funcionamiento ordinario de Les Corts". "Me parece lamentable que cualquier cosa, por simple que sea, la utilicen como arma política", ha manifestado.

El síndic del GPP ha detallado que, en el caso de la comisión LGTBI, "pasará a formar parte de la de Igualdad y Servicios Sociales, así como Derechos Humanos". "Por otro lado, la de televisión cambia porque ha cambiado la ley sobre la materia, no por nada más", ha indicado, al tiempo que ha agregado que "otra de las comisiones que se han reorganizado es la de Asuntos Europeos, que se integrará en la de Coordinación".

También ha destacado que, "en cuanto a la lista cremallera de la Mesa, la explicación correcta es que en vez de la presidencia es la vicepresidencia la que marca el género, pero los candidatos son hombre y mujer, y se garantiza la paridad".

PP y Vox han presentado este lunes una proposición de ley conjunta para modificar el Reglamento de Les Corts, en la que plantean dejar de utilizar el lenguaje inclusivo de las publicaciones de la cámara autonómica --apuestan por limitarse a "lo recomendado por la Real Academia de Lengua Española (RAE)"-- y eliminar cuatro comisiones parlamentarias: LGTBI, Asuntos Europeos, Derechos Humanos y Participación Ciudadana.

Se trata de una propuesta que ha anunciado Vox y que saldrá adelante, ya que estos dos grupos suman mayoría parlamentaria. Ambos solicitan que se tramite por lectura única, directamente por votación en el pleno de Les Corts, de acuerdo a la proposición firmada por los síndics Juanfran Pérez Llorca (PP) y José Mª Llanos (Vox).