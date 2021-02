La Pèrgola de la Marina retoma su ciclo de conciertos matutinos a partir del 6 de marzo

VALÈNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Pèrgola de la Marina de València volverá a acoger conciertos por la mañana a partir del 6 de marzo, cuando Delafé y The Tyets abrirán la nueva temporada de este espacio, que se alargará hasta mayo.

Así lo ha indicado la Marina en un comunicado, en el que ha detallado que este ciclo, patrocinado por Cervezas Alhambra, constará de 18 fechas y 39 artistas, entre los que se encuentran La Habitación Roja, Delafé, Chlöes Clue, Júlia, Sr. Chinarro, Ferran Palau, Confeti de Odio, Carlota, Compro Oro, Colectivo da Silva, Novio Caballo o Los Estanques. Los conciertos se celebrarán en sábado, domingo o festivo de 11.30 a 14.30.

El aforo no superará las 400 personas y el público disfrutará de las actuaciones sentado, tal y como marcan las directrices del Gobierno en cuanto a la celebración de espectáculos culturales. Las entradas para asistir a estos conciertos ya están a la venta a través de Enterticket.es a un precio de 5 euros. Además, los directos de La Pèrgola de Cervezas Alhambra podrán seguirse desde cualquier parte del mundo en live streaming a través de los canales de Youtube y Facebook de La Marina de València.

Los conciertos de La Pèrgola de Cervezas Alhambra buscan ofrecer un "plan de ocio diurno diferente, con música en directo y junto al mar, apto para públicos muy diversos, que podrán completar la jornada del sábado con la gran oferta gastronómica y de ocio náutico de La Marina de València".

En concreto, el 6 de marzo arrancará el ciclo con Delafé y The Tyets; el 13 actuarán El Buen Hijo, Carlota y Nawan; el 14, Maluks y Tribade; el 20, Koko Jean and The Tonics; el 21, Chlöes Clue y Lavanda y el 27; Ferran Palau y Júlia.

Abril arrancará con La Habitación Roja y Borja Mompó el día 3, seguidos de Confeti de Odio, Menta y Francisco Mollá el 4; Colectivo da Silva y Color Sound el 10; Za! y Compro Oro el 17; Pumuky y Alberto Montero el 24 y Novio Caballo y Johnny B. Zero el 25.

El 1 de mayo será el turno de Vera Fauna, Cuchillas y Xenia; el 8, Sr. Chinarro, Néstor Mir y Manu Ferrón; el 9, Chaqueta de Chándal y Carrera; el 15 será la Fiesta Reggae con Skeletors y Trinity Roots; el 22, la Fiesta Surforama, y cerrarán el ciclo Los Estanques y Yo Diablo el 29.