El periodista Anis Djaad refleja en la Mostra la violencia contra las mujeres solteras en Argelia con 'The Life After'

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ópera prima del periodista Anis Djaad, 'The Life After', se proyecta en la Mostra de València para poner el foco en la discriminación y la violencia contra las mujeres solteras en una sociedad "moldeada por y para hombres" con una historia ambientada en Argelia.

La cinta ofrece un retrato íntimo de Hadjer, que acaba de perder a su marido en un ataque terrorista y que se ve obligada a abandonar con su hijo su pueblo ante los extendidos rumores de que mantiene relaciones ilegales con hombres.

El productor Jean François Catton, que ha presentado la obra en València, ha destacado que "en la dureza reflejada en la película no hay ninguna exageración voluntaria, sino que se acerca mucho a la realidad de Argelia". "Durante el rodaje hablé con un vecino que contaba que uno de sus hijos vivía en España y que el otro había sido repatriado, pero pensaba volver a intentarlo", ha contado.

"El 70% de la población argelina tiene menos de 30 años, apenas hay trabajo, los salarios son bajísimos y la vivienda está muy cara, porque a menudo viven 5-7 personas en un apartamento. Hay gente muy rica, pero la mayoría de la población vive así", ha explicado Catton, según ha indicado la organización del festival en un comunicado.

El cineasta y también periodista Anis Djaad (Argel, 1974) ha asegurado, en declaraciones a la Mostra: "Cuando luchamos día y noche por el cine, esperamos que nuestra película sea vista. Y es mucho mejor si puede ser apreciada por un público independientemente de su origen, cultura, ideología política o religión. Por lo tanto, se trata de visibilidad y la Mostra de Valencia está muy bien situada".

"TRANSITA ENTRE EL DOCUMENTAL Y LA FICCIÓN"

Consciente de que no es la primera vez que se proyecta una cinta argelina en el festival, Djaad ha remarcado que, sin embargo, con la suya, el público "va a descubrir una película neorrealista, única en su género en los anales del cine argelino". "Aunque muchas mujeres sufren la discriminación cada día, se trata de una historia completamente inventada que transita entre el documental y la ficción", ha afirmado el cineasta.

El acoso al que se ven sometida la protagonista de 'The Life After' le lleva a huir a la ciudad, pero lejos de encontrar una vida tranquila y rutinaria, comienza la atormentada supervivencia en los laberintos de la gran urbe. Presa del deseo de los hombres, Hadjer tendrá que luchar para salir de sus garras y, sobre todo, para preservar a su hijo, cuyos impulsos adolescentes no están exentos de peligro.

La lucha de esta mujer es el hilo conductor de la narración, en la que se abordan muchos otros temas como la inmigración clandestina o el desempleo juvenil: "Más bien, se trata de una cartografía de la sociedad argelina, de sus desilusiones y de sus esperanzas", ha expresado Djaad.

Rodada en el oeste de Argelia, 'The Life After' es el cuarto proyecto que el cineasta sitúa en esta zona: "La gente de la región está muy abierta a la creación cinematográfica en particular y a la creación cultural en general. Da la bienvenida a los rodajes y ayuda de manera gratuita, es gente hermosa de una hospitalidad ejemplar".

La filmación, que duró cinco semanas tuvo que hacer frente a las fuertes lluvias: "La mayor preocupación fue el clima, sobre todo en el mar. Tuvimos 21 días de tormenta. Nunca agradeceré al equipo artístico y al equipo técnico, cien por cien argelinos, su gran profesionalidad y resistencia ante el frío", ha apuntado el director.

EL PERIODISMO APORTA "REALISMO" A SU CINE

Anis Djaad compagina su faceta de director con la de periodista, una profesión que le aporta "realismo" a su cine. "Solo este año he recorrido casi toda Argelia y he realizado más de 30 reportajes de campo que, en cada viaje, me dan ideas de escenarios", ha manifestado, y ha agregado que esto "no significa que vaya a escribir historias reales para el cine, pero sí historias imaginarias que parten de un hecho anodino, una anécdota, un encuentro".

De hecho, ha asegurado, así nació su nuevo cortometraje, 'La nuit d'Abed', que espera presentar el año que viene en la Mostra. "Cuando escribo o filmo, mi mirada es la misma en mi sociedad: la cámara y la pluma para decir lo cotidiano de la gente pequeña", ha reconocido.

A pesar de que la sociedad argelina no sale muy bien parada en 'The Life After', el cineasta ha aseverado que, "aunque puede sonar extraño, es una de las películas más populares en Qatar" y que, además, "tuvo un gran éxito en la única cadena árabe que la proyectó".

"No creo que la sociedad argelina esté mal representada en la película. Como periodista y cineasta, me mantengo totalmente fiel a la imagen transcrita pero la sociedad argelina no es la única que sufre estos males. La discriminación contra la mujer en el mundo es una realidad y la historia recordará que la lucha contra ello sigue avanzando", ha concluido.

La 37ª edición de la Mostra de València- Cinema del Mediterrani cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC), Rambleta, València Film Office, Barreira Arte + Diseño y À Punt Mèdia como medio oficial.