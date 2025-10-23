Las pernoctaciones hoteleras en la Comunitat aumentan un 2,1% en septiembre

Archivo - Bungalows de un camping de la Comunitat - FEDERACIÓN DE CAMPINGS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunitat Valenciana aumentaron un 2,1% en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 3.245.441 pernoctaciones y encadena cuatro meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 2,73% más de turistas en septiembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 942.618 viajeros. Por nacionalidad, 483.241 eran residentes en España, el 51,27%, mientras que 459.377 (48,73%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 1,2% y los extranjeros aumentaron un 4,4%.

Del total de pernoctaciones en la Comunitat Valenciana, 1.478.222 las realizaron residentes en España (un 45,55%), mientras que 1.767.219 (54,45%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 113,46 euros, lo que representa una subida del 4,9% interanual. En general, los precios subieron un 4,79% respecto al año anterior en la Comunitat Valenciana.

En total, en la Comunitat se alcanzó en septiembre una ocupación del 67,92% y el sector hotelero empleó a 20.759 personas (un incremento del 2% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 81,44%, seguida de Canarias (74,06%) y País Vasco (70,21%), mientras que en el lado contrario se situaron Extremadura, (42,18%), Castilla-La Mancha (45,03%) y Aragón (47,41%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,39%) en septiembre junto a Cataluña (16,83%) y Andalucía (15,67%).

