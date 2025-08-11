Personal del Centro de Día para Mayores en Alicante se concentra para denunciar el cierre "injusto" del centro

"Este cierre supone la desaparición de un recurso social imprescindible para Alicante", declara la delegada de personal

ALICANTE, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plantilla del Centro de Día para Mayores en Alicante se ha concentrado este lunes tras el cierre "injusto" e "impropio" del centro ubicado en plaza América que "afecta a toda la ciudadanía de la ciudad". Asimismo, han salido en defensa "no solo del empleo, sino de un servicio que ha sido durante casi tres décadas un recurso esencial para la atención, el acompañamiento y el bienestar de las personas mayores". Esta movilización se repetirá hasta el próximo jueves, 14 de agosto, para "mostrar la indignación".

A esta primera concentración han asistido en torno a un centenar de personas entre las que hay familiares de las personas usuarias del SED, así como ciudadanía del barrio y de Alicante que "no quiere perder más atención social", según ha informado CCOO PV en un comunicado.

Los asistentes han gritado lemas como "Escuchad, escuchad, nuestros mayores son prioridad"; "Mayores desahuciados, mayores abandonados"; "Servicio eliminado, mayor arrinconado". Además, se han coreado protestas por la gestión de la concejala de Mayores, Begoña León.

"Desde este sindicato, consideramos que el cierre del SED de plaza América tiene que ver con el recorte presupuestario impuesto por el Consell y que, una vez más, tiene en las personas más vulneradas un objetivo prioritario. Se trata de un recurso financiado por la Conselleria de Bienestar Social y gestionado por el Ayuntamiento de Alicante", han manifestado desde CCOO PV, al tiempo que han denunciado que "no hay explicación de los motivos de la supresión de un servicio público necesario y solo hay palabras de su sustitución por otro proyecto del que apenas hay información".

En esta línea, el sindicato ha aseverado que las consecuencias del recorte son "graves": "40 personas mayores a las que se condena a la soledad no deseada, pues pierden un espacio de atención y socialización fundamental; la totalidad de una plantilla altamente especializada será sometida a un despedido colectivo por motivos ajenos a su profesionalidad y su ejercicio laboral; las 40 familias de esos mayores perderán el necesario respiro y apoyo dificultando la conciliación de su vida laboral y familiar".

La delegada de personal del centro, Julia Martínez, ha señalado que este cierre "supone la desaparición de un recurso social imprescindible para la ciudad de Alicante, quebrando el compromiso institucional con el bienestar de las personas mayores y vulnerando el derecho a recibir una información clara y anticipada sobre decisiones que afectan de forma directa a su calidad de vida".

"Este cierre es la culminación de un proceso de gestión torpe e irresponsable que ha provocado que el recurso se enfrentara a una deriva en su administración y desarrollo: licitaciones impugnadas, impagos de salarios (todavía se adeuda a la plantilla la paga extra de la navidad del 24) y de las cantidades pactadas a la empresa, contrato verbal, carencias de material y personal. Este cierre es, también, resultado de un muy ineficaz gobierno de los recursos sociales públicos", han incidido.

Asimismo, han lamentado que "detrás de esta situación, en la que, además, hay una dejadez en la coordinación entre administraciones local y autonómica para la firma del contrato programa, se aprecia una estrategia política de indiferencia por el mantenimiento de servicios sociales públicos de calidad". "Nos recuerda los problemas con la contratación de trabajadores sociales, lo ocurrido con el CAI, ahora con el Servicio de Estancias Diurnas y la relajada licitación futura del Servicio de Ayuda a Domicilio", han agregado.

"Los servicios sociales parecen presa fácil para la precipitación y para el recorte de su calidad incluyendo su extinción", han concluido.