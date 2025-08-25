El Ayuntamiento de Petrer (Alicante) actúa contra una plaga de orugas en la zona ajardinada de Luvi - AYUNTAMIENTO DE PETRER

ALICANTE, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Petrer (Alicante), a través de la Concejalía de Servicios Generales, ha puesto en marcha una actuación urgente para "frenar" la plaga de la oruga conocida como rosquilla negra, que en los últimos días ha afectado de manera "significativa" al césped de la zona ajardinada de Luvi.

Los trabajos, coordinados por la empresa de mantenimiento y cuidado de jardines Audeca, consisten en la aplicación de piretrinas y fungicidas para eliminar la plaga y evitar su propagación. Como medida preventiva y de seguridad, el área permanecerá cerrada al acceso y uso durante 48 horas.

Una vez finalizado este plazo, el personal técnico valorará de nuevo el estado de la zona para determinar si es necesario adoptar medidas adicionales, según ha informado el Ayuntamiento de Petrer a través de un comunicado.

La Concejalía de Servicios Generales ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que "respete la restricción temporal de acceso" y poder "garantizar la eficacia del tratamiento y evitar posibles riesgos para personas o mascotas".