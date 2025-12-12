El pintor Pepe Royo dona su obra 'Mítica' al Ateneo e inicia "un nuevo ciclo" en su trayectoria

Archivo - El pintor valenciano Pepe Royo donará al Ateneo Mercantil de Valencia su obra 'Mítica', una pieza de 100 x 100 cm, realizada en óleo sobre lienzo, que pasará a formar parte de la pinacoteca de esta institución cultural. - REMITIDA ATENEO MERCANTIL VALÈNCIA - Archivo

El pintor valenciano Pepe Royo donará al Ateneo Mercantil de Valencia su obra 'Mítica', una pieza de 100 x 100 cm, realizada en óleo sobre lienzo, que pasará a formar parte de la pinacoteca de esta institución cultural.

Con este gesto, el creador inicia a sus 84 años "un nuevo ciclo en su trayectoria profesional, regresando simbólicamente a la tierra que lo vio nacer tras más de tres décadas de presencia continuada en los mercados internacionales", explica la entidad en un comunicado.

El acto de entrega de la donación artística por parte de Pepe Royo tendrá lugar el próximo 18 de diciembre en el Teatro Ateneo a partir de las 18:00 horas, coincidiendo con la tradicional Gala de Navidad de la institución cultural.

Sobre 'Mítica', Royo explica que, en ocasiones, una obra especial surge sin estar prevista. "Se produce un momento mágico en el que confluye la brillante luz mediterránea con un soplo de aire algo más fresco de lo habitual. María, mi modelo, trata de sostener la sábana que ha enloquecido mientras mantiene su serenidad. El movimiento del blanco sobre el azul me permite una pincelada rápida, cargada de energía y color", señala.

El artista valenciano ha dado detalles de por qué quiere que esta obra entre a formar parte de la pinacoteca del Ateneo Mercantil de Valencia. "Los cuadros continúan su vida después de pintarlos, son independientes, pero con esta obra he tenido que definir su destino: tenía que quedarse en Valencia, rodeada de la luz que representa, como un símbolo de lo que somos. El Ateneo Mercantil de Valencia es un icono de nuestra cultura para todos los valencianos y para mí, además, es un lugar emblemático que acompaña los recuerdos de mi ciudad. Sin duda, 'Mítica' ha encontrado su hogar", ha subrayado.

De vocación temprana, Pepe Royo (València, 1941) estudió con algunos de los grandes maestros valencianos hasta ingresar en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos. Sus años de formación se completaron con viajes a los principales museos del mundo, donde se impregnó de la obra de Velázquez, Vermeer, Goya y de los grandes maestros impresionistas.

LUZ MEDITERRÁNEA

La luz mediterránea ha sido siempre la esencia de su pintura. Es clara la influencia en su obra de Pierre-Auguste Renoir y Joaquín Sorolla, cuyos ecos aparecen reinterpretados con la energía y el color característicos de Royo.

Su trayectoria expositiva comenzó en grandes ciudades españolas y europeas como Londres, Ginebra, Lisboa o Bruselas. Pronto su estilo cautivó también al mercado japonés, donde expuso en Tokio, Osaka y Nagoya, así como más tarde en Latinoamérica. Sin embargo, ha sido su éxito en Estados Unidos el que lo ha consolidado como una figura artística de referencia, con exposiciones en San Francisco, Nueva York, Washington, Boston, Miami o Chicago, entre otras.

Royo ha realizado retratos para presidentes y altos magistrados del Tribunal Supremo español, para destacadas personalidades de la aristocracia e incluso el retrato de Su Majestad Don Juan Carlos I destinado a la Embajada de España en Japón.

Este nuevo capítulo de su carrera incluye varias exposiciones en instituciones y museos de prestigio, siendo la primera de ellas la que tendrá lugar precisamente en el Ateneo Mercantil de Valencia desde el 23 de marzo y hasta el 12 de abril. La institución, que desde ahora será el hogar permanente de Mítica, inaugurará así el retorno artístico de Royo a su tierra.

Después de tres décadas recorriendo museos y galerías internacionales, el público valenciano --y el público español en general-- podrá volver a disfrutar de la obra del pintor, marcada por la luz, el color y la identidad mediterránea, tomando como musa a la mujer, características que han definido toda su trayectoria artística.