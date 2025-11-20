El plan de vialidad invernal en la Comunitat: 61 quitanieves, 6.785 toneladas de sal y un millón de litros de salmuera

VALÈNCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El plan de vialidad invernal para la Red de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana durante la campaña invernal 2025-2026 cuenta con 61 máquinas quitanieves, 6.785 toneladas de sal y 1.053.00 litros de salmuera.

Por provincias, Valencia dispone de 26 máquinas quitanieves, 4.300 toneladas de sal y 670.000 litros de salmuera; Castellón de 18 máquinas quitanieves, 1.245 toneladas de sal y 155.000 litros de salmuera; y Alicante de 17 quitanieves, 1.240 toneladas de sal y 228.000 litros de salmuera, según ha detallado el Ejecutivo central en un comunicado.

La Guardia Civil de Tráfico tiene preparados los dispositivos para regular la circulación, establecer cortes o restricciones; y la UME, sus efectivos y equipos para, si fuera requerida en caso de emergencia, intervenir.

El objetivo de este plan es garantizar el mantenimiento de la vialidad, los niveles de servicio y de seguridad en la Red de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana ante fenómenos meteorológicos adversos, como son las nevadas o las heladas.

Las principales actuaciones que se llevan a cabo en este marco son la prevención de formación de placas de hielo sobre calzadas cuando se esperen heladas, mediante el extendido de fundentes (sal y salmuera); la información a los usuarios de las carreteras de cualquier incidencia con la suficiente antelación; y la retirada de nieve, "minimizando las perturbaciones" al tráfico.

El subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, ha presidido este jueves la reunión de coordinación del Protocolo de la Administración General del Estado ante nevadas y otras situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la Red de Carreteras del Estado. En las subdelegaciones de Alicante y Castellón, estas reuniones se celebraron recientemente.

Rodríguez Jurado ha destacado la importancia de la coordinación entre los diferentes organismos implicados, ya que, "junto a la planificación y anticipación, es la clave para minimizar las afecciones en las carreteras".

"Valencia no es una de las provincias más afectadas por la nieve, pero contamos con zonas del interior donde las bajas temperaturas y las heladas pueden afectar notablemente a la circulación y por ello es necesario estar preparado para afrontar las posibles incidencias que se produzcan", ha afirmado.

A estas reuniones de coordinación asisten responsables de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Unidad Militar de Emergencias, la DGT, la Unidad de Protección Civil, Aemet, Cruz Roja y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.