Planas resalta el trabajo de Mercasa "en primera línea" para ayudar a los afectados por la dana

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, valora la labor de Mercasa durante la dana, en rueda de prensa en la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a 13 de noviembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha puesto en valor cómo Mercasa y su red de 24 mercados de España trabajaron "en primera línea" de la dana del 29 de octubre para abastecer a los municipios afectados, ayudar a los comercios en su reapertura y proporcionar menús calientes a la población.

Así se ha expresado el titular de Agricultura este jueves durante una rueda de prensa en València y su visita posterior a Mercavalencia. Después de la dana el Ministerio, a través de Mercasa, activó un dispositivo de apoyo logístico y alimentario con una inversión de 4 millones de euros que permitió distribuir de noviembre a junio 1,6 millones de kilos de productos frescos y más de 252.000 menús calientes en los territorios afectados, con Mercavalencia como centro de operaciones.

Planas ha detallado que la red de mercados facilitó productos frescos durante la emergencia y ayudó a "reconstruir el comercio local" enviando de forma gratuita los productos a los comercios que habían perdido su transporte durante la riada.

El ministro ha destacado que Mercasa es una red "única en Europa y en el mundo" y "pilar esencial de la seguridad alimentaria", que asegura el flujo continuo de alimentos frescos. Según ha explicado, "el 70% de las frutas y hortalizas y cerca del 50% de las carnes, pescados y mariscos que se comercializan en el país se distribuyen a través de esta red".

En su recorrido por Mercavalencia, Luis Planas se ha detenido y ha agradecido el trabajo de la empresa Alabau, la primera en donar palés de frutas y verdura durante la dana. Otro punto de encuentro ha sido la sede del grupo Gastroadictos, quienes se encargaron de la elaboración de los menús calientes destinados a las personas afectadas, ha detallado el Ministerio en un comunicado.

Mercavalencia es una de las 24 unidades alimentarias de la red de mercas, que coordina Mercasa, empresa pública que cuenta con la participación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).