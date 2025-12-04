Plataforma por la reversión del Vinalopó exige una investigación sobre la gestión de Ribera Salud en este departamento

Archivo - Entrada principal del Hospital del Vinalopó en Elche. - HOSPITAL DEL VINALOPÓ - Archivo

ALICANTE, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la reversión del Vinalopó ha exigido este jueves a la Conselleria de Sanidad "la apertura de una investigación oficial" a Ribera Salud de su gestión en el departamento de Elx-Crevillent para "determinar si se han producido prácticas contrarias al interés público y al derecho a la salud" tras los audios del Hospital de Torrejón sobre las listas de espera.

Así, en un comunicado, ha mostrado su "profunda preocupación y rechazo" ante la información publicada por El País sobre un audio atribuido al CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que se instaba a incrementar las listas de espera, rechazar pacientes y reducir la actividad asistencial con el fin de maximizar los beneficios económicos.

La Plataforma recuerda que el Grupo Ribera Salud gestiona el Departamento de Salud Elx-Crevillent al que están adscritos los municipios de Aspe, Crevillent, Elx, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes y cuenta con 14 centros de salud y el Hospital del Vinalopó.

Por ello, ha reclamado al Grupo Ribera "explicaciones inmediatas y públicas sobre el contenido del audio y las instrucciones que en él se describen" y a la Conselleria "transparencia y medidas de control para fiscalizar a la concesionaria, el cumplimiento de las condiciones y compromisos adquiridos en la prórroga de cinco años, así como la publicación íntegra, verificada y auditada de manera independiente de los indicadores asistenciales.

Del mismo modo, ha exigido "avanzar sin dilación hacia la reversión del Departamento de Salud Elx-Crevillent a un modelo de gestión 100% pública, el único capaz de garantizar que las decisiones se adoptan según criterios de salud, ética y equidad, y no en función de expectativas de rentabilidad".

La Plataforma ha reiterado al respecto que "la salud no puede convertirse en un negocio, que ningún ciudadano debe ser tratado como un coste y que la administración tiene la obligación de proteger los derechos sanitarios con transparencia, responsabilidad y controles efectivos", ha subrayado. Por ello, ha advertido de que "lo ocurrido demuestra, una vez más, que la sanidad pública requiere modelos de gestión que respondan exclusivamente al interés general".

Así, ha recalcado que la gestión pública es "la única garantía para el derecho a la salud" y, por contra, "la lógica empresarial aplicada a la gestión sanitaria introduce dinámicas que deterioran la calidad de la atención y afectan a la salud de pacientes y familias".

En ese sentido, ha apuntado que estas revelaciones "confirman que el modelo privatizador incorpora incentivos incompatibles con una asistencia digna, equitativa y de calidad". En esta línea, ha apuntado que "el audio no apunta a un episodio aislado, sino a un modelo de gestión que puede poner en riesgo la calidad asistencial, erosiona la confianza de la ciudadanía y pone en riesgo la salud de las personas".

Por ello, se pregunta si "en Torrejón se han planteado estrategias para alargar listas de espera o rechazar pacientes, qué garantiza que no se estén aplicando en nuestro departamento o que se apliquen en un futuro".

"Esta situación confirma que nuestra desconfianza hacia la gestión privada estaba plenamente justificada ya que el contenido del audio refleja una alarmante falta de ética: una forma de concebir la sanidad pública que convierte derechos fundamentales en mercancía y evalúa la actividad asistencial únicamente según su rentabilidad", ha lamentado.

"DESVIACIÓN MORAL"

En esta línea, la Plataforma ha apuntado que "la mera posibilidad de que puedan considerarse instrucciones como 'rechazar pacientes' o 'alargar listas de espera' para mejorar resultados financieros evidencia la desviación moral que desde hace años venimos denunciando".

A ello, ha criticado, "se suma la persistente falta de transparencia de la Conselleria de Sanidad, que sigue sin publicar los indicadores que habrían fundamentado la prórroga de la gestión privada otros cinco años". "Esta opacidad es incompatible con la defensa del interés público", ha recalcado.

Tras conocerse el contenido del audio, la Plataforma ha señalado que "resulta aún más difícil confiar en unos indicadores cuya elaboración depende de quienes, habrían planteado estrategias para modificar la actividad asistencial en función del beneficio económico".