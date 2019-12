Plataformas antidesahucios rechazan que Podem utilice la Conselleria de Vivienda como "agencia de colocación"

Actualizado 24/12/2019 10:25:16 CET

Tachan de "nepotismo" la elección de David Vergara como director de Emergencia Habitacional y de María Oliver como asesora de Dalmau

VALÈNCIA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una decena de plataformas antidesahucios y colectivos sociales denuncian que Podem utilice la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática como "agencia de colocación", tras el nombramiento de David Vergara como director general de Emergencia Habitacional y de la exconcejala de València María Oliver como asesora del conseller, Rubén Martínez Dalmau.

"Es un caso grave de nepotismo", subrayan en una misiva conjunta dirigida al propio vicepresidente segundo de la Generalitat y a Podem. Vergara, hasta ahora asesor de Dalmau, sustituye a Lorena Sanz tras cesar hace unos días a petición propia, mientras que Oliver volverá en 2020 después de dimitir por la causa judicial abierta a raíz de un convenio cuando era concejal de València en Comú, ya archivada.

Las organizaciones rechazan la elección de David Vergara por ser arquitecto y no jurista, "aparte que no se le conoce actividad alguna en los movimientos sociales en defensa de la vivienda". "De ahí nuestro temor a la pérdida de nuestros derechos sociales y de vivienda", advierten, lamentando que no se les haya "querido consultar" y que la decisión no haya sido tomada por la dirección del partido.

En lugar de esta "figura política", recuerdan su propuesta de Rafa Aguado como director de Emergencia Habitacional, un perfil "adecuado y preciso" al ser "experto en protocolos de derechos hipotecarios, así como de la protección de menores en los lanzamientos de desahucio". Remarcan, eso sí, que no pretenden que se coloque al profesional que proponen, solo que tenga vinculación con los "periplos" de los colectivos y experiencia con familias afectadas.

SE SIENTEN "UTILIZADOS" EN CAMPAÑA

De hecho, las entidades denunciantes creen que a las plataformas en favor del derecho a la vivienda se las ha "utilizado como meros activos para recabar votos y pegar carteles" durante las campañas electorales, recalcando que la mayoría de sus integrantes son "inscritos en las siglas de Podemos y participan activamente".

Por todo ello, consideran que "tanto el conseller como los cargos políticos y la dirección de Podem están utilizando dichos cargos como agencia de colocación", destacando que Vergara era exsecretario general de Podemos Orihuela, conformaba lista para diputado, no salió su candidatura y "fue recolocado como asesor de Dalmau porque realizó la campaña en Alicante".

"Las personas que trabajan por y para el partido deben ser recompensadas de algún modo, pero las instituciones no son una agencia de colocación, máxime si no se tiene la experiencia suficiente", enfatizan las entidades, para alertar que "no es el primer caso que ocurre de colocación de amigos: Es un caso grave de nepotismo (meritocracia) de acuerdo con el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

Más allá del último nombramiento, recuerdan el de María Oliver, designada asesora de Dalmau "después de perder las elecciones municipales y no conseguir representación"; el de Ángela Ballester, quien "era diputada en el Congreso y presuntamente conspiró contra Pablo Iglesias --líder de Podemos-- junto con otros diputados y tiene una denuncia por presunta manipulación de las listas en las primarias de Podemos", o el de Jaume Monfort, anterior secretario de los círculos de Podemos que "no se acercó prácticamente a ningún círculo y sí lo hizo solo en campaña electoral".

Para las plataformas que firman la carta, los tres cargos de Podem son ejemplos de que "claramente se entiende que hay que colocar sí o sí a los amigos/as en las instituciones". "A buen entendedor, sobran las palabras", aseveran.

"PERMITEN HACER EL NEGOCIO A LA BANCA"

Paralelamente, hacen notar su malestar respecto al reciente acuerdo de la Conselleria de Vivienda con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), firmado la semana pasada, por el que el 'banco malo' pondrá sus viviendas, locales comerciales y solares a disposición de la Generalitat para dar respuesta a la emergencia habitacional, tras estudiar las necesidades y el encaje de sus 20.000 inmuebles disponibles en la Comunitat Valenciana.

Se trata de una colaboración que, a su juicio, muestra el "mal funcionamiento" de la nueva Conselleria de Arquitectura Bioclimática. "Rubén Martínez Dalmau y sus asesores, así como Podemos, permiten hacer el negocio a la banca, dado que dichas viviendas son de personas desahuciadas y dichos pactos solo benefician a la banca, aparte de no cubrir las necesidades que los afectados precisan", denuncian.

De cara al futuro, las organizaciones exigen que Podem "tome conciencia, revise correctamente los puestos y coloque a las personas que realmente cumplen con los requisitos que la sociedad valenciana reclama", con el objetivo de que "las familias afectadas puedan disponer de una persona afín y con los conocimientos suficientes para intentar solucionar la problemática social, económica y habitacional que sufrimos".

Firman la misiva STOP Desahucios Social Valencia, la asociación ecuatoriana Yasuní, Ecuatorianos Afectados por la Hipoteca (CEAH Valencia), ARI Valencia, Adeha-Alicante, Ecuafectadxs Castellón, PAH Bierzo CyL, Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España (Fenadee), Iai@flautes y Teranga África en la Diáspora.