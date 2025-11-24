La plaza del Ayuntamiento de Alicante ya está cerrada al tráfico y después de Reyes solo circularán taxis y autobuses

Archivo - Imagen de archivo de personas en la plaza del Ayuntamiento de Alicante junto al belén gigante en 2020 - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Ayuntamiento de Alicante está cerrada al tráfico de vehículos desde este domingo, en una medida que se extenderá durante todas las fiestas de Navidad. Después de Reyes, solo se permitirá la circulación del transporte público, taxis y autobuses. La puesta en marcha de esta medida ha coincidido con la inauguración del belén gigante ubicado en este enclave.

La portavoz del equipo de gobierno de la ciudad, Cristina Cutanda, ya anunció que entre el 23 de noviembre y el 6 de enero se iba a desarrollar la "primera fase" de peatonalización de la plaza, clausurada totalmente al tráfico en fechas navideñas, con el consiguiente desvío de líneas de autobús.

No obstante, una vez pasadas las fiestas, es decir, después de Reyes, la plaza se abrirá "solo" al tráfico de transporte público, taxis y autobuses, "en acuerdo con Vox", en una "segunda fase de peatonalización". "Hablamos de una semipeatonalización a partir de las fechas de Navidad", apostilló la edil.