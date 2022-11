El pleno de Alicante aprueba la congelación de los sueldos de concejales para 2023 "en aras de la ejemplaridad"

La sesión arranca con protestas de funcionarios y momentos de tensión por una propuesta de Vox de mantener vestigios franquistas

ALICANTE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves la congelación de los sueldos de concejales "dada la situación económica actual y en aras de la ejemplaridad". De esta forma, se deja sin efecto la medida aprobada en 2019, que establece que los importes se actualizarán con la aplicación de los porcentajes de incremento retributivo que se aprueben, en su caso, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La propuesta, impulsada por el equipo de gobierno --PP y Cs-- ha contado con un total de 20 apoyos de ambas formaciones, junto a Compromís, Unides Podem-EUPV y Vox. Por su parte, el PSPV (9) ha votado en contra porque la propuesta "no se concentra en la esencia de lo que es la acción pública, que reside en una buena gestión" y ha acusado al alcalde, Luis Barcala (PP), de pretender "tapar así su nefasta gestión".

Por parte del equipo de gobierno, el edil de Recursos Humanos, José Ramón González, ha justificado la aprobación debido a la situación económica actual y "en aras de la ejemplaridad" que han de mostrar las administraciones públicas y sus cargos "en los duros momentos que estamos atravesando".

En la misma línea, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha mostrado su apoyo a la media por la situación actual de crisis para las familias "por la subida de la luz, la cesta de la compra y el coste de la vida". Igualmente, ha lamentado que la Generalitat y el Gobierno central sí hayan efectuado esta actualización.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha puesto de manifiesto su desacuerdo a la medida aunque ha matizado que su grupo la apoyaría. También ha mostrado su comprensión al voto en contra del PSPV.

"Es una propuesta que mi grupo no hubiera traído. Es un debate incómodo, es hacer el juego a la antipolítica y a la demagogia. Jugar con los sueldos dignos va contra la democracia porque la democracia cuesta dinero", ha esgrimido.

Además, ha recordado que el bipartito de PP y Cs, con el apoyo de Vox, "se subió el sueldo nada más llegar al gobierno municipal". "Nosotros propusimos transparencia. Votaremos a favor para no generar ruido en este tema, puesto que dada la situación que hay puede suponer un gesto de empatía con la sociedad", ha zanjado.

"MANIPULACIÓN"

El portavoz de UP, Xavier López, ha sostenido que la medida es una "manipulación" de este equipo de gobierno que va a "rebufo de cualquier decisión que tome otra administración". "Lo primero que hicieron al llegar al Ayuntamiento fue subirse el sueldo; ahora, con esta medida, promueven un ahorro de 50 euros al mes; es una propuesta demagógica, vamos a votar a favor de lo que han presentado pero aún así es una propuesta va en la línea de hacer el esperpento", ha subrayado.

Por último, el portavoz del PSPV, Miguel Millana, ha señalado que la propuesta "no se concentra en la esencia de lo que es la acción pública, que es hacer una buena gestión", y que el objetivo de Barcala es "tapar sus carencias como alcalde": "Con este gesto no puede tapar la falta de sensibilidad con las demandas de los ciudadanos y el mal uso de los remanentes".

Asimismo, ha indicado que se trata de una "rebaja ridícula que no tiene ninguna incidencia en los presupuestos del Ayuntamiento" y que PP y Cs "ahora utilizan el asunto de las retribuciones de los cargos públicos para hacer la antipolítica".

POLÉMICA

Durante la sesión se han vivido distintos momentos de tensión, dado que, por un lado, durante el pleno, un nutrido grupo de funcionarios han protestado con carteles contra el primer edil en los que reivindicaban la puesta en marcha de la carrera profesional en el consistorio.

También, y por parte de PSPV, Compromís y UP, se han mostrado otros carteles en los que se podía apreciar 'Barcala, cómplice de odio' en referencia a una solicitud de los grupos Unides Podem y Compromís de retirada de una Declaración Institucional que ha presentado Vox por urgencia sobre mantener los vestigios franquistas en la capital.

Igualmente, se ha rechazado una moción del grupo Unides Podem por la que se pedía crear una Comisión No Permanente o Específica del Pleno para la elaboración de un Plan de Ayudas municipal al objeto de combatir la crisis energética a pymes, micropymes y autónomos.

Un debate que ha transcurrido sin abordar el fondo de la propuesta con acusaciones entre los grupos con alusiones a la política nacional. Así, Compromís ha pedido agilizar los procesos para dar ayudas y ha manifestado la necesidad de invertir en "mejorar la ciudad y sus mecanismos" para dar respuestas.

El PSPV se ha referido a la "gestión nefasta" del PP de los planes de apoyo a los pymes y autónomos, puesto que "han quedado en evidencia ante la cicatería de hacer aportes propios".

Para finalizar, la portavoz 'popular', Mari Carmen de España, ha criticado la medida y ha sostenido que a los grupos de "izquierda no les importan los autónomos", pues "critican que el equipo de gobierno cumpla en tiempo y forma con los trabajadores por tener una ignorancia aberrante del funcionamiento".

"No tienen ni idea de nada, están pidiendo que incorporemos cuatro millones cuando no se puede, estas ayudas las trae un gobierno del PP cuando el Consell ha dejado de pagar. El Ayuntamiento cumple y no necesitamos ningún consejo para hacer lo que tenemos que hacer, ustedes no lo hacen, dejen de traer políticas de vergüenza. Esto es un circo mediático", ha zanjado la concejal.

El debate ha finalizado con un cruce de acusaciones entre PP y PSPV sobre si la portavoz 'popular' ha gritado como "una histérica" en su intervención, según ha dicho Millana, a quien De España ha pedido que se retracte de sus palabras, al asegurar que ha sido un comentario "machista", algo que finalmente no ha sucedido.