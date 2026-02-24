El pleno aprueba el PAI de Gil Sumbiela, con 102 nuevas viviendas para el barrio de Benicalap

El edil de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de València, Juan Giner, durante el pleno ordinario de febrero 2026 celebrado en este consistorio. - MAO

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado este martes, en la sesión ordinaria de febrero, el Programa de Actuación Integrada (PAI) de Gil Sumbiela, que permitirá urbanizar un total de 5.967 metros cuadrados en "un ámbito degradado" situado en el cruce de las calles del Periodista Gil Sumbiela y del General Llorens, en el barrio de Benicalap, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Esta actuación urbanística prevé una edificabilidad de 10.239 metros cuadrados de techo que permitirá construir 102 nuevas viviendas, 55 de ellas Viviendas de Protección Pública (VPP).

Este PAI ha salido adelante con el voto a favor del equipo de gobierno local, formado por PP y Vox. Los dos grupos de la oposición, Compromís y PSPV, se han abstenido.

Desde la administración municipal han señalado que este proyecto busca "la regeneración urbana del barrio mediante la transformación de un solar, actualmente en desuso y con problemas de ocupación ilegal y naves abandonadas, en un espacio digno con viviendas y una gran plaza-jardín de 2.000 metros cuadrados para los vecinos de Benicalap".

El edil de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, señaló recientemente, tras aprobarse el PAI en la Comisión de Urbanismo del consistorio, que este es "un ejemplo del compromiso con la vivienda" que tiene adquirido "el gobierno local". "Recuperamos un espacio abandonado que llevaba años sin solución, al tiempo que generamos nuevas oportunidades de vivienda para los vecinos del barrio de Benicalap", remarcó.

El Plan de Reforma Interior (PRI) definitivo incluye algunas mejoras "para redistribuir la edificabilidad y reorientar el espacio libre". La propuesta original planteaba una plaza interior de uso exclusivo para los residentes de la nueva edificación, mientras que el nuevo diseño "convierte este espacio en un jardín exterior de acceso público abierto directamente desde las calles Gil Sumbiela y General Llorens".

El Ayuntamiento ha apuntado que "este desarrollo urbanístico más racional de la unidad de ejecución consigue una unidad funcional que mejora las fachadas" y "elimina, en la medida de lo posible, elementos perturbadores de la imagen urbana como las medianeras vistas", además de incrementar "el espacio libre público".

Las obras de urbanización, que ejecutará la firma Landcompany 2020 SL, cuentan con un presupuesto de más de 812.000 euros (sin IVA) y un plazo de ejecución de cuatro meses. Esta actuación permitirá obtener 2.069 metros cuadrados de suelo dotacional de uso público, en los que se incluyen 1.372 metros cuadrados de zona verde computable y 697 metros cuadrados de viario de prioridad peatonal.

La gran plaza-zona verde resultante contará con zona de juegos infantiles, sistemas urbanos de drenaje sostenible para la gestión eficiente de las aguas pluviales y especies arbóreas de bajo consumo hídrico.

CINCO PARCELAS

El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado también este martes, con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de la oposición, una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) instada por Telefónica para el cambio a uso residencial y dotacional de cinco parcelas actualmente destinadas a infraestructuras de telecomunicaciones (GIS-5).

Esta recalificación incluye cuatro parcelas urbanas edificadas en los distritos del Pla del Real, Algirós y Poblats Marítims. Permitirá la construcción de 157 viviendas nuevas y reportará 3,14 millones de euros en compensaciones para el consistorio.

En concreto, en el número 102 de la avenida de Primado Reig, en el Pla del Real, se podrán construir 45 viviendas; en el número 19 de la avenida del Puerto, 56 viviendas; en el número 11 de la calle de la Conserva, en el distrito de Camins al Grau, otras 16 viviendas; y en el número 23 de la calle del Beato Juan Grande, en el barrio de La Malva-rosa, 40 viviendas más.

Además, se cambiará la recalificación de una quinta parcela no edificada en la pedanía de Castellar-L'Oliveral. Este suelo pasará a uso dotacional y será cedida gratuitamente y libre de cargas al Ayuntamiento para la construcción de 23 viviendas.

"RUIDO" Y "DESCALIFICACIÓN"

Durante el debate de los asuntos relacionados con el urbanismo, Juan Giner ha acusado a la oposición de pretender "sustituir la gestión por el ruido y los hechos, por la descalificación". "València no necesita más bloqueos ni más ruido, sino suelo y construcción de viviendas", ha apuntado el edil, que ha manifestado que "cada vez que la oposición bloquea un proyecto, frena el desarrollo y el acceso de la gente a una vivienda".

Desde Compromís, el concejal Sergi Campillo ha asegurado que "el gobierno municipal saca pecho de iniciativas urbanísticas que, en realidad, son privadas". "Nada de lo que ustedes hacen es a iniciativa propia", ha dicho a PP y Vox.

Por parte del PSPV-PSOE, la edil Elisa Valía ha dicho al titular de Urbanismo que el grupo municipal socialista "no frena la construcción de viviendas sino que frena el expolio y el pelotazo del patrimonio público", así como "la eliminación de controles". Valía ha asegurado que al gobierno municipal "se le ve el plumero" en ámbitos como el urbanismo y la vivienda.