El pleno de investidura de Nati Algado como alcaldesa de Finestrat (Alicante) será el 12 de diciembre

Nati Algado - AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT

ALICANTE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Finestrat (Alicante) celebrará el viernes 12 de diciembre a las 19.00 horas el pleno en el que previsiblemente Nati Algado (PP) será investida como alcaldesa del municipio tras la renuncia al cargo de Juanfran Pérez Llorca, nuevo 'president' de la Generalitat.

Así lo ha informado el consistorio a través de un comunicado, en el que ha detallado que, "siguiendo los plazos que marca la ley desde la renuncia" de Pérez Llorca, se convoca esta sesión en la que Algado, primera teniente de alcalde desde 2023, "asumirá el relevo al frente del gobierno local".

"Como alcaldesa en funciones os anuncio que el viernes de la semana próxima, día 12 de diciembre, celebraremos el pleno de investidura, momento en el que asumiré oficialmente el relevo como alcaldesa después de que Juanfran Pérez Llorca tomara posesión del cargo como 'president' de la Generalitat", ha apuntado la representante 'popular'.

Y ha afirmado: "Lo haré con la misma ilusión, compromiso y cercanía que siempre han guiado mi trabajo como concejala. Va por delante mi gratitud por todas las muestras de afecto y apoyo que me estáis haciendo llegar en este período de transición".

"Finestrat tendrá por primera vez una alcaldesa y lo que eso representa. Desde aquí os invito a acompañarnos esa tarde. Desde el gobierno local vamos a seguir trabajando desde el primer minuto por nuestro pueblo, por nuestra gente, con dedicación, transparencia y cercanía para que nuestro municipio continúe avanzando", ha concluido Algado.

Hasta el momento, Algado, médico especialista en Medicina Preventiva y Medicina de Familia, ha ejercido como portavoz del equipo de gobierno local y ha ostentado las áreas de Cultura, Empleo y Formación, Igualdad, Sanidad y Comunicación. El PP gobierna la corporación municipal de esta población de la Marina Baixa con once de los 13 ediles.