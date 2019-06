El pleno de investidura de Puig será el 12 de junio, a la espera de cerrar la negociación del Botànic II

Actualizado 05/06/2019 18:35:30 CET

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno de investidura del 'president' en funciones y líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, se celebrará el próximo miércoles 12 de junio para su continuidad al frente de la Generalitat durante la próxima legislatura, a la espera de que socialistas, Compromís y Unides Podem cierren la negociación del nuevo acuerdo del Botànic.

A esta sesión le seguirá el acto de toma de posesión de Puig, todavía sin fecha y sobre el que planea la posibilidad de que se celebre el siguiente domingo 16, una opción que rechazan tanto Podem como Vox. La negociación del Botànic II a tres bandas continúa este miércoles por la tarde para empezar a hablar de la arquitectura institucional.

Así lo han acordado los seis grupos de Les Corts tras más de una hora reunidos en la Junta de Síndics para debatir el reparto del espacio de los despachos del parlamento, como han explicado en la rueda de prensa posterior los portavoces: Manolo Mata (PSPV), Isabel Bonig (PP), Toni Cantó (Ciudadanos), Fran Ferri (Compromís), Ana Vega (Vox) y Rubén Martínez Dalmau (Podem).

El debate de investidura en principio tendrá lugar el miércoles, a dos días del límite para que los grupos presenten sus propuestas de cinco senadores territoriales y después de que el presidente de Les Corts, Enric Morera, acabe la ronda de contactos con todos los portavoces para saber su votación.

Estas reuniones arrancan este viernes, 7 de junio, con Vox (10.30 horas), Cs (11.30) y PP (12.30), tras lo que continúan el lunes 10 con Podem (10.30), Compromís (11.30) y PSPV (12.30). Los socialistas son los únicos que han presentado candidatura a 'president'. De acuerdo al reglamento de la cámara, Morera fijará la fecha del debate de investidura, que no podrá ser después del mismo 12 de junio.

Respecto a la posibilidad de que la toma de posesión se haga en domingo, Podem advierte que "abrir Les Corts cuesta más de 10.000 euros y no es algo necesario en un momento de ajustes", al igual que Vox, que cree que "si puede ser entre semana debería ser entre semana".

"INVESTIDURA O NO"

Mientras tanto, Compromís ve necesario esperar a ver "si primero el 12 está todo cerrado" y el PSPV insiste en que "la voluntad es que haya un acuerdo porque no tendría ninguna lógica que no", si bien "puede haber investidura o no" y lo único claro es que "los 27 diputados socialistas votarán a Puig".

Esto depende de las negociaciones de gobierno, sobre lo que el portavoz de Podem ha asegurado que van por buen camino y hay "mucha receptividad y esperanza de un Botànic II o como se llame". Eso sí, ha recalcado que "todavía no se está hablando de vicepresidencias o presidencia" y que entienden que "la arquitectura institucional debe respetar la pluralidad". "El apoyo a un Consell con un programa transformador nunca dependerá de un sillón", ha aseverado.

De la oposición, la 'popular' Isabel Bonig ha asegurado que están "asustados" por la marcha de unas negociaciones "un poco tambaleantes" y ha criticado que "parece que Podem viene con ganas de protagonismo", para reiterarles: "Muere la casta, viva la burguesía; bienvenidos al sistema". Ha avanzado que "obviamente" no apoyarán la investidura de Puig y ha ironizado afirmado que espera que "no haya que convocar otras elecciones".

En la misma línea, Cantó (Cs) ha cargado contra la "actitud del tripartito valenciano al querer repartirse el botín" y Vega (Vox) ha lamentado que la negociación siga "tan vergonzosa como la legislatura anterior".

SENADORES, COMISIONES Y DESPACHOS

En cuanto a los senadores territoriales, Alberto Fabra será el del PP y uno de los dos del PSPV será el también 'expresident' Joan Lerma, como ya lo anunciaron ambos partidos. Compromís asegura que todavía no lo tiene claro y Cs sí, a la espera de hacerlo público.

Por otro lado, en la Junta de Síndics se ha establecido el calendario de las primeras comisiones parlamentarias que arrancan este jueves 6. Dos de ellas estarán presididas por los 'populares' y otras dos por Unides Podem-Esquerra Unida, un "acuerdo 'botánico' que rechaza Vox.

Uno de los aspectos que más debate ha suscitado es el reparto de espacios de Les Corts, para lo que todos los grupos han coincidido que han cedido hasta llegar a un acuerdo, con la abstención de Podem. Por su parte, Vox denuncia este "espectáculo totalmente bochornoso" mientras ellos están "14 diputados en 20 metros cuadrados". "Nos sentimos totalmente despreciados y empujados por el resto de partidos", ha afirmado su portavoz, Ana Vega.

En concreto, PP y Cs compartirán la tercera planta como hasta ahora, PSPV y Compromís ceden una parte, Podem tendrá algunos despachos junto al hemiciclo y a Vox le han ofrecido la segunda planta.