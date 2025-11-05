El Pleno de Paiporta paraliza temporalmente las licencias para cambiar el uso de locales a viviendas en planta baja

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Paiporta ha aprobado una moción por la que se establece una moratoria de dos años en la concesión de licencias y declaraciones responsables para cambiar el uso de locales comerciales a uso residencial, tanto privado como público --viviendas particulares, hoteles, apartamentos o residencias--.

La moción se ha aprobado en el pleno de octubre con los votos a favor del PSOE, Compromís y PP, y con el voto en contra de Vox, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

La decisión tiene como objetivo "garantizar la seguridad de las personas y los bienes ante el riesgo de inundaciones" y permitir una revisión en profundidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La vicealcaldesa de Paiporta, Marian Val, ha defendido que "esta propuesta no es improvisada", sino que "responde a un informe técnico y jurídico riguroso, elaborado tras la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó a Paiporta como el municipio más afectado de toda la comarca".

"La normativa valenciana nos obliga a aplicar el principio de precaución: evitar cualquier actuación urbanística que pueda incrementar la vulnerabilidad de las personas y de los bienes", ha sostenido.

En este sentido, ha argumentado que la suspensión les permite "ganar tiempo y espacio para repensar nuestro modelo urbanístico". "Queremos un pueblo que combine reconstrucción y protección ambiental, y que dé estabilidad a la ciudadanía", ha remarcado la vicealcaldesa.

La medida se alinea con la próxima revisión del PATRICOVA y con la nueva planificación autonómica, que fijará criterios "más estrictos" para los usos residenciales en planta baja en los municipios afectados por las inundaciones de 2024.

Con esta decisión, Paiporta ha destacado que "se adelanta a las exigencias autonómicas y pone la seguridad y la prevención como prioridad en su desarrollo urbano".