La Pobla de Farnals aprueba un crédito de cinco millones para construir su "esperado" auditorio

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals (Valencia) ha dado un paso más para materializar uno de sus proyectos culturales "más esperado": la construcción del auditorio municipal. En un pleno celebrado en julio, la corporación aprobó la formalización de un crédito por valor de cinco millones de euros que permitirá financiar la ejecución de la obra.

Está prevista para comenzar en abril de 2026 con un plazo de construcción de 18 meses. El préstamo se devolverá en un periodo de 15 años, contemplando dos ejercicios iniciales de carencia en los que se podrán abonar las certificaciones de obra con cargo al remanente de tesorería municipal, reduciendo así la cantidad final a reintegrar al banco, detalla el consistorio este martes.

Según el alcalde de La Pola de Farnals, Enric Palanca, aunque el Ayuntamiento dispone de fondos suficientes para afrontar el gasto de manera directa, "esta opción dejaría las arcas públicas en una situación vulnerable, por lo que se ha optado por una financiación que garantice liquidez y seguridad".

El proyecto del auditorio se comenzó a gestar en 2022, cuando el consistorio convocó un concurso de ideas con la colaboración del Colegio de Arquitectos de València que destinó 200.000 euros en premios. Entre las 36 propuestas presentadas por estudios y profesionales de toda España, resultó ganadora la del arquitecto David Sanchis Llopis.

La nueva infraestructura está concebida como un equipamiento cultural capaz de atender las necesidades actuales y futuras del municipio y de ampliar la oferta cultural.

Además, permitirá liberar espacios en la actual Casa de la Cultura, inaugurada en 1986 y considerada actualmente insuficiente debido al crecimiento de la localidad.

Con la financiación aprobada y la planificación de obra ya definida, el auditorio de La Pobla de Farnals afronta la recta previa a su construcción, convirtiéndose en "una de las actuaciones más importantes de los próximos años" en el municipio.