Poblador sobre el crimen machista de Alcoi: "Nos están matando, esto se tiene que acabar ya de una vez"

ALICANTE, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, ha mostrado su "más absoluta repulsa" ante el crimen machista registrado en la localidad de Alcoi y ha recordado que detrás de la violencia de género "hay nombres y apellidos". "No se puede negar, nos están matando y queremos que esto se acabe de una vez por todas", ha señalado.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios tras guardar un minuto de silencio frente a la subdelegación de Gobierno de condena por el crimen, en el que Poblador ha subrayado que hasta la fecha han sido asesinadas 35 mujeres en España en lo que va de año, tres de ellas en la Comunitat Valenciana: "Las mujeres necesitamos la ayuda de toda la sociedad y, especialmente, de la otra mitad de la población, que son los hombres".

Otras instituciones y entidades alicantinas como el Ayuntamiento de Alicante y el Puerto se han sumado a esta concentración y han celebrado sendos minutos de silencio en la plaza consistorial y en el edificio de la Autoridad Portuaria, respectivamente.

"Este minuto de silencio es muy triste. Ayer lo tuvimos también en Alcoi, y es muy triste tener que repetirlos tan a menudo. Solamente me gustaría que esto acabase algún día. Son ya demasiadas mujeres asesinadas y lo que queremos es que, de verdad todas, seamos capaces con estos minutos de silencio de poner voz a la violencia machista y a los crímenes machistas", ha indicado.

Respecto a la investigación, ha afirmado que no hay ninguna novedad y que el presunto autor del crimen todavía no ha prestado declaración porque sigue hospitalizado. También ha reiterado que no existían denuncias previas y que la Policía Nacional no tenía constancia de ningún aviso.

"Treinta y cinco mujeres asesinadas ya son demasiadas. Son cifras que, detrás de cada una, hay padres, madres, hijos y huérfanos. Es intolerable, sencillamente intolerable, que en el siglo XXI y en la sociedad en la que vivimos sigan asesinando a las mujeres. Es incomprensible", ha agregado.

Asimismo, ha hecho hincapié en la importancia de "educar a nuestros niños en edades tempranas y en valores" porque pese a que el Gobierno y las instituciones están poniendo "todos los recursos necesarios para ayudar a las víctimas", es necesario también, a su juicio, "hacer muchas labores de pedagogía y sensibilización a todos los niveles sociales, mediáticos, educativos y en la calle".

"Tenemos que ser capaces entre todos. Esto tiene que ser una lucha de todos, tenemos que salir de estar completamente unidas, no se puede poner ni un pero a la violencia de género, porque creo que negar la violencia de género es ser cómplice de la misma", ha añadido.

PERFIL JÓVEN

Preguntada por el perfil cada vez más jóven de los agresores, ha señalado que esta "es una violencia estructural a todos los niveles sociales" y que ocurre también "en todas las edades". "Podemos tener personas mayores y personas jóvenes, pero claro, lo que nos preocupa es que precisamente, esto se esté dando en personas tan jóvenes. De ahí que insista muchísimo en que tenemos que hacer mucha educación y pedagogía en edades muy tempranas", ha recalcado.