Del Poble Fest regresa en 2026 con una nueva edición los días 19 y 20 de junio

VALENCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival Del Poble Fest volverá los días 19 y 20 de junio a Tavernes de la Valldigna (Valencia) tras el "triunfo" de su primera edición, y lo hará con "energías renovadas y la promesa de un cartel a la altura de las expectativas".

Próximamente saldrán a la venta los primeros 1.000 abonos a un precio de 30 euros, ha informado la organización del evento en un comunicado. Los abonos de la segunda edición saldrán a la venta con un precio especial limitado para los primeros en conseguirlos.

Este 2026, el festival apuesta por un cambio de fecha para dar la bienvenida al verano, amplía el presupuesto general y "mejora la experiencia dentro del recinto con más actividades". La zona Vip "evoluciona a un modelo más exclusivo" y la zona Gastro contará con espacios y actividades "nunca vistos".

La cita debut reunió a 17.500 asistentes, generó un retorno económico estimado de 1,53 millones de euros y creó empleo para más de 335 trabajadores diarios. "Unos resultados que avalan la importancia del festival en la vida cultural y en el tejido económico de la región", ha destacado el festival.

La alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, ha destacado que "el éxito de la primera edición de Del Poble Fest marcó un antes y un después en Tavernes". "Hemos valorado muy positivamente los comentarios que nos han llegado de los vecinos y vecinas de Tavernes respecto al cambio de fechas y, precisamente por ello, la segunda edición se celebrará los días 19 y 20 de junio de 2026, coincidiendo con el inicio del verano. Esta decisión estratégica impulsa la temporada turística y supone una gran oportunidad para reforzar la hostelería, el comercio y todo el tejido económico local", ha comentado.

La organización ha destacado el festival como un elemento de "dinamización cultural, económica y turística, y una herramienta de proyección que sitúa a Tavernes como una ciudad moderna, dinámica y atractiva para visitantes".

Del Poble Fest es una iniciativa de Globaly Live, en colaboración con el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna.