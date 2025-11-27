Podem cree que Pérez Llorca ha "regalado" a Vox la Generalitat: "El PP está más ultra que nunca"

Archivo - Imagen de archivo de la coordinadora general de Podem y portavoz de Podemos, María Teresa Pérez - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podem, María Teresa Pérez, ha asegurado este jueves que el candidato 'popular' a presidir la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha "regalado" a Vox la Generalitat valenciana, con su discurso de investidura, y ha advertido que el PP "está más ultra que nunca".

Con motivo del pleno de investidura de Pérez Llorca en Les Corts Valencianes que se celebra este jueves, Podem ha denunciado "la continuidad del Consell corrupto y negligente que fue responsable tanto de la muerte de 229 personas como de la nefasta gestión posterior de la dana".

Pérez ha afirmado en un comunicado que Pérez Llorca es "todo lo que Vox quería para obtener el control de la Generalitat desde fuera. Ahora tendremos un presidente que pretende llevar aún más lejos las políticas negacionistas, machistas y racistas que vomita la extrema derecha". A su juicio, en su discurso en Les Corts, Pérez Llorca "ha dejado claro que si obtiene el respaldo para ser 'president', su Consell obedecerá la línea marcada por Vox".

"En el texto que ha leído ha afirmado que el Pacto Verde es una amenaza para nuestros agricultores" y que trabajarán "para que los migrantes vuelvan con sus familias", ha indicado la dirigente de Podem, para quien Pérez Llorca "demuestra que el PP está más ultra que nunca y es capaz de entregar los mandos ideológicos del gobierno a Vox con tal de no afrontar sus responsabilidades en las urnas".

"Los populares han decidido poner a un títere que responde directamente ante el fascismo y que no ha dudado en leer un discurso machista, negacionista y racista que le ha preparado Vox. Ni una propuesta de vivienda, ni una propuesta para salvar de la destrucción nuestro territorio, ni una propuesta para que la gente pueda llenar la nevera", ha criticado.

Para María Teresa Pérez, no hay "ni una propuesta para los valencianos y valencianas de a pie que necesitan profundizar las transformaciones sociales que trajo el Botánic progresista para vivir mejor".

Según los morados, Pérez Llorca fue "el gran cómplice de Mazón en la dana" al ser "su mano derecha como portavoz parlamentario y secretario general autonómico del PP". "Aunque la derecha está vendiéndose en su totalidad al discurso de Vox para sobrevivir al escarnio público por su necropolítica, más pronto que tarde será el pueblo valenciano quien les acabe expulsando de las instituciones valencianas que están degradando. Volveremos a echarlos", ha indicado la dirigente de Podem.