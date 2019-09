Podem cree que "Sánchez lo tenía muy fácil" para evitar el 10N y avisa que la España plural "no va a volver atrás"

Publicado 18/09/2019 11:36:45 CET

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unides Podem-Esquerra Unida en Les Corts, Naiara Davó, ha sostenido que el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, "lo tenía muy fácil" para evitar la repetición electoral: "Mirar a la Comunitat Valenciana y ver cómo es posible y necesario un gobierno de coalición".

Eso sí, ha advertido que "tenemos una España que ha cambiado, que pide diversidad y pluralidad, y no va a volver atrás" el 10N. "España no se merece unas nuevas elecciones, sino un gobierno plural que no pase por los intereses partidistas", ha defendido a preguntas de los periodistas en los pasillos del parlamento.

Davó ha recordado que los españoles dieron "un mandato muy claro" en los anteriores comicios del 28 de abril, para que el PSOE acordara con otros partidos "un gobierno de coalición y progreso". Pero ha criticado que Sánchez "no ha querido y se ha equivocado, porque lo tenía tan fácil como girar la mirada a la Comunitat Valenciana".

"Justamente, en la Comunitat Valenciana somos ejemplo de un gobierno de progreso y plural, donde los socios se pueden entender, y confluye todo un programa y políticas públicas que ponen por delante los intereses de los ciudadanos", ha aseverado.

La síndica 'morada' ha alertado de las consecuencias negativas del 10N para las arcas valencianas, tras "una serie de etapas en las que el Gobierno se ha excusado en que estaba en funciones para no hacer llegar el dinero que corresponde a la Comunitat". Y ha recalcado: "Si no nos llegan los fondos o nos llegan de forma escalonada, nos ofenden".