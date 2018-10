Podem exige una Ley de Función Pública con requisito lingüístico para evitar dudas como en la OEP de Les Corts

Publicado 11/07/2018 13:44:53 CET

VALÈNCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podem César Jiménez ha criticado "la tardanza y la timidez" del Consell en aprobar una Ley de Función Pública que incluya el requisito lingüístico para todas las instituciones públicas de la Comunitat lo que, a su juicio, "resolvería cualquier duda en cualquier ámbito de negociación sindical" como ha ocurrido con el acuerdo para convocar oposiciones en Les Corts.

Jiménez ha señalado que esta fue la postura que defendió la representante de la formación en la Mesa de Les Corts al evaluar la inclusión del requisito lingüístico en la oferta de empleo público (OPE) que sacará el parlamento valenciano. No obstante, ha aclarado que la diputada no se opuso al acuerdo del personal en el que se rechaza la exigencia del valenciano ya que el informe de los letrados de la cámara advertía de que no existe "una cobertura legal".

Al respecto, ha insistido en que "la mejor manera" de garantizar el requisito lingüístico para el acceso a cualquier institución pública de la Comunitat Valenciana es una Ley de Función Pública que lo incorpore y de esa manera "se daría cobertura legal". Sin embargo, ha lamentado que el Consell no lo ha hecho.

Por ello, ha apuntado que hay que preguntar a los partidos políticos que forman el Consell "por qué está habiendo ese retraso y esa timidez" en presentar a trámite esta ley, que "resolvería cualquier duda en cualquier ámbito de negociación sindical".

Jiménez ha explicado que este martes la Mesa analizó por segunda vez esta cuestión después de que tras "una ardua negociación sindical" de dos años el Consell de Personal llegó a un acuerdo en el que el requisito lingüístico no figuraba.

La Mesa de Les Corts tenía entonces que decidir si aprobaba o no este acuerdo, pero el presidente de la institución, Enric Morera, "dijo que no le parecía bien que no estuviera reconocido el requisito" y "se paralizó la cuestión hasta que los letrados emitieran un informe".

De este modo, este martes se volvió a llevar el acuerdo a la Mesa con el informe de los letrados en el que se recogía "la evidencia de que no había una cobertura legal que impidiera en un futuro que se impugnara una convocatoria de plazas" si se incluía el requisito. Por ello, "los grupos visaron ese acuerdo".

POSICIÓN DE MORERA

Con todo, Morera pidió que "constara en acta que no estaba de acuerdo con que no estuviera el requisito lingüístico y a eso se le ha llamado abstención". Del mismo modo, la representante de Podemos "también hizo constar en acta que no estaba de acuerdo en que no figurase este requisito y advertía de las garantías que daría una Ley de Función Pública aprobada con esta medida".

"Nosotros apoyamos, como hizo Morera, que se exija el requisito lingüístico para el acceso del personal en Les Corts", ha señalado.

No obstante, Jiménez ha recalcado que el informe también señala que "esto es el marco general" para el acceso del personal a Les Corts pero "no impide que se convoquen plazas específicas que, por sus características, sea evidente que se requiera del conocimiento de las dos lenguas oficiales". Jiménez ha recalcado que esta posibilidad está abierta.