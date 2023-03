Podem sigue sin confirmar si asistirá al acto de Díaz: "No podemos revelar nada"

VALÈNCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Podem, Pilar Lima, sigue sin confirmar si asistirá alguien de su partido al acto que protagonizará este domingo en Madrid la vicepresidenta Yolanda Díaz junto a su plataforma Sumar, en el que se prevé que oficialice su candidatura a las elecciones generales.

"No, todavía no puedo revelar nada al respecto. No puedo decir nada", se ha limitado a afirmar la también candidata de Podem a la Alcaldía de València al ser preguntada en los pasillos de Les Corts durante el último pleno de la legislatura.

El alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), sí ha confirmado su asistencia al acto.

Hoy mismo, Yolanda Díaz ha vuelto a pedir a Podemos que la acompañe en el acto y ha considerado que "no hay excusa" para que no estén, ya que habrá primarias con todas las "garantías democráticas"

Desde Podemos indicaron que el equipo de Díaz les trasladó que por ahora declinaban cerrar un acuerdo bilateral sobre primarias abiertas, que es su condición para apoyar este acto.