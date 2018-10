Podemos exige cumplir el Botànic "lo máximo posible" y el PSPV confía en conseguir el acuerdo presupuestario

Publicado 22/10/2018 13:51:31 CET

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos en la Comunitat, Antonio Estañ, ha avanzado que en la negociación de los Presupuestos de la Generalitat de 2019 su línea roja es "el Botànic" y que este se cumpla "lo máximo posible" en lo que queda de legislatura, mientras que el vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, ha mostrado su confianza de que los tres grupos lleguen a un acuerdo "antes del presupuesto".

Así se han pronunciado ambos en Les Corts al ser preguntados por la reunión de la comisión de seguimiento del Acord del Botànic que tendrá lugar esta tarde en la sede de Compromís para abordar las cuentas de 2019 y la hoja de ruta legislativa para la última etapa de la legislatura.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha señalado ante esta reunión que la predisposición es "buena" y espera que sea "productiva" en cuanto a llegar a un acuerdo sobre las líneas generales del presupuesto.

Preguntado sobre los 'desacuerdos' a los que ha aludido Podemos, ha indicado que no sabe dónde están porque no conocen aún "cuáles son las propuestas" de la formación morada. "Las conoceremos esta tarde, intentaremos llegar a acuerdos con la presencia de miembros del Consell y los partidos", ha agregado Ferri, quien ha remarcado que "desacuerdos siempre hay, pero siempre hay posibilidad de llegar a puntos intermedios o acuerdos que estén basados en la realidad y necesidades de la ciudadanía".

Antonio Estañ, preguntado por sus 'líneas rojas' para alcanzar ese acuerdo, ha indicado que no les gusta hablar de ellas pero, en todo caso, su línea roja "es el Botànic" y en la comisión de seguimiento abordarán cómo en lo que queda de legislatura se cumple "al máximo" ese pacto y no se "distraen" de esa función.

"Hemos escuchado las declaraciones del presidente donde expresaba unas ganas, una voluntad de llegar a un acuerdo, pero para nosotros ese acuerdo es el Botànic y lo que debe es plasmarse en los presupuestos. En ese sentido hemos hecho nuestras propuestas y en ese sentido vamos a exigir hoy", ha incidido.

Ha reiterado que hay que "darse prisa" y cumplir lo que contempla el Botànic y para ello están hablando con las consellerias "para que tengan las prioridades". Preguntado por las palabras de Ferri sobre el desconocimiento de sus propuestas, ha indicado que las presentaron

las presentamos en rueda de prensa la semana pasada y ya las han estado trabajando con el Consell, con lo que "el trabajo viene de largo ya".

Por su parte, el socialista Manolo Mata ha indicado sobre si confía en llegar a un pacto antes de la presentación de los presupuestos que "cada año hay una variante y la de este año es que habrá un acuerdo presupuestario de las tres fuerzas políticas antes del presupuesto", ya que "tiene una lógica: en Madrid ha pasado y aquí es probable y deseable que también".

Ha señalado que los diputados de Podemos están hablando con las consellerias "desde hace mucho tiempo" y esto que ha pasado todos los años "alguno se ha preferido escenificarlo después o en el momento de las votaciones". Esta tarde, ha dicho, verán "cuál es el marco presupuestario y hasta dónde podemos llegar todos" y confía en que ese acuerdo "se haga antes de la votación".

"NO SE PUEDE HACER POLÍTICA DEL BOTÀNIC CONTRA SOCIOS"

"Podemos votará el presupuesto este año, creo que firmará un pacto antes", ha indicado Mata, que ha señalado que "no tendría demasiada lógica que volviéramos a jugar al juego de las sillas para ver quién se apunta no sé qué tanto" porque "los tantos son del Botànic, no se puede hacer política del Botànic contra socios del Botànic".

Ha destacado los progresos del Botànic en la educación de 0 a 3 o en materia de Vivienda. Además, ha indicado que se está hablando de 100 millones de euros de un presupuesto de 20.000: "Yo creo que va a haber una vía para que podamos resolverlo". Por último ha ironizado señalando que si lo que se cuestiona es si el logotipo de Podemos estará en un folio de la Generalitat señalando que "eso ya es márketing".

CRÍTICAS DE PP Y CS

La portavoz del PP, Isabel Bonig, ha indicado que en los tres años anteriores los presupuestos "no han resuelto los problemas de los valencianos" y estos pactos y seguimientos son "fotos, gestos hacia la galería, hacer ver que se hace algo cuando tenemos una legislatura totalmente agotada, ya son evidentes las peleas dentro del Titanic y la poca ejecución".

"Es un paripé más", ha indicado, para señalar que si se alcanza ese acuerdo se producirá lo que se está viendo en el conjunto de España: "Ya todas las previsiones son de desaceleración de la economía y ya el culmen es que los presupuestos se están negociando en la cárcel con golpistas". "Votar al PSOE y apoyar al PSOE es apoyar a Compromís y Podemos", ha concluido.

La portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, ha resaltado las "desavenencias" entre los socios del Botànic y ha subrayado un tema "bastante paradógico", la inclusión de 1.300 millones reivindicativos por la infrafinanciación cuando "ahora el Gobierno central es socialista".

"Las reivindicaciones tienen que tomárselas mucho más en serio en Madrid, no incluir esa partida que lo único que genera es frustración porque demuestra que los presupuestos no se van a ejecutar al 100% y no sabemos de dónde van a recortar realmente porque serán de nuevo unos presupuestos ficticios", ha concluido.