La Policía Local de València inspecciona 1.100 terrazas en todos los distritos de la ciudad y levanta 130 actas

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de València ha inspeccionado recientemente 1.100 terrazas de hostelería, ubicadas en todos los distritos de la ciudad, y ha levantado 130 actas. Así lo ha detallado este jueves el edil de Protección Ciudadana, Aarón Cano, que ha destacado que la Policía Local está desarrollando desde principios de mayo una campaña de control de terrazas y del botellón en todos los barrios.

Cano (PSPV) se ha pronunciado de este modo antes de comenzar en el ayuntamiento de la capital valenciana el pleno ordinario de mayo, preguntado por la reunión que el alcalde, Joan Ribó (Compromís), ha convocado para revisar la situación de las terrazas de hostelería en los alrededores del Mercado Central y la Lonja.

"Me parece bien que nos convoque aunque creo que no debe convocar solo a la Policía Local de València sino que también debe convocar a otras delegaciones del Ayuntamiento porque la Policía Local no es quien tiene el monopolio de la inspección de las terrazas en el ayuntamiento y eso lo sabe cualquiera que pase por el ayuntamiento", ha puntado el responsable de Protección Ciudadana.

Tras las declaraciones del concejal, fuentes de Alcaldía han precisado a Europa Press que al encuentro convocado por el primer edil están citados también la Concejalía de Espacio Público, dirigida por Lucía Beamud (Compromís), y el jefe de la Policía Local, José Vicente Herrera.

El alcalde anunció el pasado lunes su intención de celebrar una reunión con responsables de este cuerpo de seguridad municipal con el fin de analizar el uso, "un poco abusivo", de terrazas de la hostelería en entornos como la plaza del Mercado Central. Asimismo, mostró la voluntad de estudiar otras cuestiones como el botellón en cualquier punto.

Respecto a la campaña que lleva a cabo la Policía Local, Aarón Cano ha insistido que el operativo policial no se centra exclusivamente en el centro de la ciudad sino que comprende todo el término municipal, dado que su pretende resolver las situaciones problemáticas que pueden darse en todos los barrios.

"Desde principios del mes de mayo ya ordenamos un control de las terrazas de la ciudad de València. De hecho, hasta este momento, la Policía Local de València ya ha inspeccionado 1.100 terrazas en todos los distritos, donde se ha procedido a levantar 130 actas", ha apuntado el edil.

Tras ello, el titular de Protección Ciudadana ha precisado que "130 actas no significan 130 sanciones" porque "cada acta puede incluir varias sanciones".

Cano ha señalado, asimismo, que la Policía Local de València también está trabajando en la prevención del botellón en todos los barrios de la ciudad. A este respecto, ha manifestado que los datos registrados por los agentes demuestran que la situación con respecto al consumo de alcohol en la vía pública es significativamente menor.